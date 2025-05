Nakon što je dobila prijetnje smrću zbog izjava o Thompsonu, Remi progovorila o skandalu, ali i kćerkici nesvakidašnjeg imena

Zagrebačka glazbenica Mirela Priselac Remi (45), poznata po tome što rijetko u javnosti govori o osobnim temama, a jučer se, 13. svibnja pojavila na rođendanskoj proslavi časopisa Story te progovorila o privatnom životu i četverogodišnjoj kćerkici. Upitali su je zašto je skrivala trudnoću i zašto ne govori o tom privatnom dijelu života.

- Pa nisam skrivala, samo sam odlučila ne stavljati to u fokus, jer ja uvijek govorim samo o svojim kreativnim projektima. Moje dijete nije singl, niti album tako da to je nešto što je samo moje i mog partnera. Nekako sam to svojatala, barem do trenutka dok ona ne može stasati i sama za sebe odlučiti želi li s mamom slikati za neke novine ili ne želi - ispričala je simpatična Remi te ispričala želi li se kćerkica posebnog imena fotografirati s njom:

- Za sad ne, dosta je introvertirana, što me jako veseli. Trudit ćemo se njegovati tu njezinu introvertiranost do maksimuma. Kojim god se poslom odluči baviti, imat će moju podršku, apsolutno da. Za sad je to jedno malo introvertirano dijete i ja je želim takvu - objasnila je Mirela te otkrila ime svoje kćeri koje inače nije željela isticati: - Ona ima četiri godine i zove se Sofi - otkrila je.

Odgovorila je i na pitanje kako komentira ružne komentare da je najomraženija osoba posljednjih dana u Hrvatskoj: - Pa, nemam nekog komentara na to - kratko je odgovorila te su je uporni novinari upirali i je li joj žao što je davala ranije izjave vezane uz Marka Perkovića Thompsona i nominaciju za Porin. - Znate što, stvarno ne bih uopće o tome razgovarala. Stvarno, tu sam na Storyjevom događaju i lijepo mi je, sve je dobro - odgovorila je.

Podsjetimo, nedavno je Mirela Priselac Remi prijavila 45-godišnjeg muškarca koji je u veljači uhićen zato što je prijetio pjevačici. Naime, optužen je zbog prijetnji, a optužnicu je podigao ODO Zagreb. Na prijedlog tužiteljstva, produžen mu je istražni zatvor u kojem je od uhićenja. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Tereti ga se da joj je 6. veljače na njezinom Facebook profilu poslao poruke u kojima joj je prijetio smrću. Nakon što je uhićen, ispostavilo se i da je ranije višestruko osuđivan zbog prijetnji, ali i da je mentalno bolestan. Među onima kojima je ranije prijetio bila je i ruska ambasada. - Kada čujem da netko spominje ustaše i partizane, mene prebaci. A ja sam inače bolestan - branio se 45-godišnjak, nakon što je bio uhićen.

Priča oko prijetnji zakotrljala se nakon što je pjevačica na svom Facebook profilu objavila što misli o nominaciji Marka Perkovića Thompsona za Porin. Njezina objava je izazvala salve negativnih kritika, ali i prijetnji, o čemu je također pisala na svom Facebook profilu.

- Nakon iznošenja svog stava o nominaciji Marka Perkovića Thompsona za nagradu Porin, upućene su mi brojne prijetnje, uključujući i prijetnje smrću. O navedenom sam obavijestila policiju i podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. U međuvremenu sam na ulici verbalno napadnuta za vrijeme šetnje sa svojim djetetom starosti tri i pol godine koja je događaju prisustvovala. I zaključno želim reći da podržavam pravo na slobodu govora i iznošenje različitih stavova, ali duboko osuđujem svako ponašanje koje rješenje nalazi u nasilju, prijetnjama i mržnji. Dodatnih komentara na ovu temu nemam - napisala je Remi. Policija je nakon toga u vrlo kratkom vremenu identificirala 45-godišnjaka kojeg je uhitila.