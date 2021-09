Nakon što je djevojačku proslavila u Hrvatskoj anđelica Victoria's secreta se udala za poznatog bogataša

Viktorijina anđelica Jasmine Tookes udala se za direktora popularne društvene mreže Snapchat, Juana Davida Borrera, a sudbonosno „da“ izrekla je u Quitu u glavnom gradu Ekvadora. Tookes je za svoj poseban dan izabrala dugu bijelu vjenčanicu libanonskog modnog dizajnera Zuhaira Murada, koji je, inače, u prošlogodišnjoj eksploziji u Beirutu izgubio kultni atelje. Veo je bio dug čak 15 metara, a anđelica je odlučila ne pretjerivati s nakitom s obzirom na raskošnu haljinu pa je nosila, naravno, zaručnički prsten te dijamantne naušnice dok je mladoženja nosio Armanijevo odijelo.

Jasmine i njezin odabranik upoznali su se prije pet godina i to zahvaljujući društvenoj mreži Snapchat. Naime, Borrera je tada pripremao „feature“ za novu društvenu mrežu te je angažirao Tookes i njezine prijateljice da to prošire na društvenim mrežama. Supermodel Tookes odabrala je hrvatsku obalu, od Dubrovnika do Istre, za ludu i nezaboravnu djevojačku koju je imala početkom kolovoza. Društvo su joj pravile Victorijine anđelice Sara Sampaio, Shanina Shaik, Kelsey Merritt i Laisa Ribeiro te prijateljice Rachel Scott, Dena Gallucci i Juliana Borrero. Tako su neke od najpoznatijih žena na svijetu svoj ludi provod započele u Dubrovniku, nastavile na Hvaru, a nakon toga sve završile u istarskom mjestu Bale u vili Meneghetti. Manekenka Josephine Skriver tada je objavila fotografiju s budućom mladenkom nazdravljajući s domaćim istarskim vinom, a sudeći prema njezinoj objavi na Instagramu imale su provod za pamćenje.

„Lice me boli od toga koliko smo se smijale ovog tjedna. Toliko sam sretna što sam ovdje s tobom kako bih proslavila tvoj veliki životni korak", napisala joj je Josephine. Dodajmo kako je djevojačka zabava trajala oko šest dana, a buduća mladenka i njezine prijateljice sve detalje su otkrivale na Instagramu.