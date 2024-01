Nakon sedam godina skupio hrabrosti zaprositi voljenu: Mentor iz 'Plesa sa zvijezdama' kleknuo

Plesač i bivši mentor showa 'Ples sa zvijezdama' Marko Mrkić na društvenoj mreži Instagram podijelio je sretne vijesti. Nakon sedam godina veze skupio je hrabrosti i zaprosio svoju voljenu emotivnu i poslovnu partnericu Anteu Franjić. Vijest o njihovim zarukama prvo su priopćili Markovoj baki. - Nitko nije bio spreman kao baka kvaka za ovo. Sretna vam nova godina, nama je krenula prekrasno! - napisao je Mrkić uz video u kojem baka govori novosti.

- Došli smo ti reći da smo se mi zaručili jučer - kazao je baki u njezinu domu. - Ma hajde! Baš mi je drago da ste se zaručili - uzbuđeno je reagirala baka pa je rekla i da im je pripremila i poklone. Baka je imala lijepu vijest koju je zadržala samo za sebe, a Marko je u pričama na Instagramu pokazao i kako su reagirale njegova i Anteina mama te je objavio i urnebesnu poruku Dine Rađe.

Podsjetimo, u posljednjoj sezoni popularnog showa plesna partnerica mu je bila Maja Drobnjaković, a show su napustili pred finale. Profesionalni plesač, koji se u prethodne dvije sezone probio u finale - prvi put s Viktorijom Rađom, a potom s Jelenom Perić - ovaj put je izletio u polufinalu. Antea Franić godinu je mlađa od Marka, a u metropolu je stigla iz Koprivnice. Njih dvoje upoznali su se ispred zagrebačkog bara Alcatraz, a sve ostalo je povijest.

- Stajali smo svatko sa svojim društvom, slušala se glazba, a ja sam se zaderao neka netko pusti Beyoncéinu pjesmu "Drunk in Love". Antea je to čula i pustila s bluetooth zvučnika pjesmu. Nakon toga izgovorio sam nekoliko svojih šarmantnih uleta, koje ona nije najbolje prihvatila - prisjetio je plesač u razgovoru za Gloriju, a njegova partnerica, sad već zaručnica je dodala: - Postoji i druga strana priče... Naime, i prije nego što smo se upoznali zapazila sam Markov profil na Instagramu. Nekoliko mjeseci kasnije, čujem tipa kako se ispred Alcatraza dere da mu netko pusti tu pjesmu. On me, naravno, odmah pitao da odemo na spoj, ali ja sam pristala tek za tri tjedna - otkrila je Antea, koja četiri godine s Markom vodi njihovu plesnu školu 'Lijeva i desna', a imaju otprilike 500 polaznika. Zanimljivo je bilo vidjeti i to da se najuspješnija domaća atletičarka Sadra Perković zahvalila Marku što su nju i sad već njezina supruga Edisa Elkasevića naučili kako da odrade prvi zajednički ples na vjenčanju.

U svom zagrebačkom domu žive sami - nemaju čak ni kućnog ljubimca - ali ne kriju da žele postati roditelji. - Jednog dana sigurno, i htio bih imati puno djece. Ali trenutačno smo samo ambiciozan mladi par koji je puno toga podredio poslu i stvaranju. Puno komuniciramo, uvažavamo se i podržavamo jedno drugo. Ja ću prvi poslušati što Antea ima za reći, jer nisam upoznao nekoga toliko verbalno spretnog, inteligentnog i duhovitog. S druge strane, ja češće pokrećem inicijativu gdje ćemo i što ćemo raditi. Razgovaramo, naravno, i o djeci i vjerujem da trenutak kad ćemo ih imati nije tako dalek - kazao je Mrkić, a Antea je dodala da se nikamo ne žure te da nisu opterećeni očekivanjima drugih.

