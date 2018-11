Nakon razvoda stiže prinova? Majka Martine Todorić oglasila se o trudnoći!

Bivša Miss Hrvatske Martina Todorić, djevojački Novosel, nakon razvoda od Ante Todorića svoj je život nastavila izvan Hrvatske. Svoju oazu mira Martina je pronašla u Beču.

Majka troje djece započela je novi život u austrijskoj prijestolnici, a izgleda da je tamo pronašla i novu ljubav. Tko je Martinin novi odabranik za sada nije poznato, no sve su glasnija šuškanja i o tome da bivša snaha Ivice Todorića očekuje prinovu. Odvjetnici koji su Martinu zastupali u brakorazvodnoj parnici vijest o blaženom stanju za Story nisu htjeli komentirati. Potvrditi, ali ni demantirati, nije htio ni Martinin otac Zdravko.

No na priče koje kruže kuloarima osvrnula se Martinina majka Mirica koju su navodi o trudnoći poprilično uzrujali. Gospođa Novosel za magazin Story demantirala je informacije o Martininoj trudnoći, a kazala je i da Martina ima samo 53 kilograma te da zločesti ljudi šire svakojake laži po Zagrebu.

Obećala je i da će se kroz tjedan dana Martina sama javiti novinarima, no do zaključenja broja to nije učinila. Unatoč demantiju majke Mirice vijesti o trudnoći i dalje su nastavile stizati od anonimnih izvora, no priču nije potvrdio nitko od osoba s kojima je Martina u bliskim odnosima. S obzirom na to da nema potvrde relevantnog izvora, za sada je teško reći čuva li Martina slatku tajnu samo za sebe ili je doista riječ o zlim jezicima, kao što to tvrdi Mirica Novosel.