Nakon prozivki pratiteljice, oglasila se Mikulić: Ovo je bio cilj! Hejteri, pojedite se!

Zdravlje je na prvom mjestu za svakog roditelja koji brine o djetetu i njegovim potrebama. O poteškoćama svog sina Jakova, glumica Marijana Mikulić detaljno je progovorila u objavama na društvenim mrežama nakon čega je došlo do eskalacije u njezinim privatnim porukama.

Naime, glumica je opisala da njezin sin Jakov ne govori, ne gleda u oči te se ne odaziva na ime i dodala je da je nakon što je obavila zadnji pregled došla do uputa da se dječak uključi u terapiju, ali tek za 6 do 9 mjeseci kada će već imati tri godine. Neki su suosjećali sa slučajem glumice, ali jedna pratiteljica ju je napala.

"Jel' te nije sram da zdravo dijete i na račun djece stavljaš sebe u novine. Terapiju ne čekaš godinu i pol. Čemu takve nebuloze, neka djeca su stvarno bolesna", napisala joj je pratiteljica i nije odustajala.

Mikulić je prije toga zahvalila svima na porukama i razumijevanju koje su ukazali nakon podužeg statusa u kojem je opisalala stanje sina Jakova.

"Hvala svima na preporukama, savjetima i podršci. Nažalost, nemam vremena sve to čitati. Mi idemo privatno već neko vrijeme, Jakov dobro reagira na terapiju, pa ćemo se toga držati. Svejedno, hvala na preporukama koje ste slali. Ali što je s onima koji to ne mogu platiti? Što je s onima koji imaju veće poteškoće?" napisala je Mikulić na storyju na Instagramu nakon statusa koji je odjeknuo u javnosti, a glumica je u novoj objavi objasnila u kakvom je tretmanu njezin sin te apelirala na povećanje broja stručnjaka.

Foto: Instagram

"Jakov srećom nema nikakvu tešku dijagnozu, nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. On ima roditelje koji su rano primijetili da s njime treba dodatno raditi te ga vode privatno na floortime i super reagira na taj način terapije kroz igru te za Jakova nije toliko problem čekanje termina u državnoj instituciji", započela je i u nastavku opisala kako je Jakov veseli zdravi dječak koji je tek nedavno počeo inicirati kontakt očima i ulaziti u interakciju s ljudima koji nisu ona.

"Tek s dvije godine počinje pomalo dopuštati mami interakciju u igri, bilo da se radi o kockicama, slikovnici ili običnoj pjesmici. Ne uvijek, i ne puno, ali krenulo je i sve je bolje. S dvije i pol smo već super, valjamo plastelin, radimo kolače, još ne govori, ne odaziva se na svoje ime, ali bude. Jakov neće čekati. Vodili smo i vodit ćemo ga privatno, dakle SAMI PLATITI i ne, nećemo se prijaviti za nikakve poticaje uzdržavanja, posebnih potreba i slično jer ima puno potrebitijih. Imala sam potrebu iskoristi medijski prostor koji mi je dan da ukažem na tromost sustava i na to da stvari treba mijenjati i to ne samo za one koji imaju koga zvati, nego za sve. Djece u potrebi je puno a terapeuta, očito, premalo, a od mnogih stručnjaka sam čula da je rana intervencija majka uspjeha te se isto uvjerila na primjeru vlastitog djeteta!", pojasnila je uporna glumica naglašavajući da država mora poticati ljude da upisuju ta zanimanja, pritom misleći na edukacijsko-rehabilitacijske znanosti te da se omogući djeci čiji roditelji nemaju mogućnost privatnih terapija da svoju djecu na vrijeme uključe u tretman.

Uskoro je stigao i odgovor iz ministarstva, a Marijana je ponosno podijelila to s pratiteljima.

Foto: Instagram

- Ovo je bio cilj!!! Hejteri, pojedite se! Kamen po kamen - napisala je glumica.

VIDEO Ljubavna priča princa Philipa i kraljice Elizabete ostavlja bez teksta