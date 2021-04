Vrijeme je za promjene! Ella i Charles nakon duge potrage kupili kuću, a ona otkrila jesu li morali dići kredit

Najpoznatija domaća blogerica Ella Dvornik (30) i njen suprug Charles Pearce (43) imaju razloga za slavlje. Naime, par je nakon dužeg vremena potrage za idealnom kućom konačno našao mjesto po svojoj mjeri, a da je tako potvrdila je u komentarima ispod Charlesove objave na Instagramu i sama Ella.

Foto: Instagram

"Savršen ponedjeljak. Jako se veselim promjeni! Možda je napokon vrijeme da se izvučem iz covid ludnice koju sam si sam nametnuo", napisao je Charles uz obiteljsku fotografiju iz lifta ispod koje je pratiteljica sugerirala da je "garant pala nova kuća".

Ella joj je uzbuđeno odgovorila da je to istina, a u daljnjoj raspravi s pratiteljima na Facebooku udovoljila je i njihovoj znatiželji i upitu jesu li digli kredit ili su platili u gotovini.

- Pola, pola - odgovorila je kratko Ella pratiteljici.

Prošle godine u listopadu par je proslavio sedmu godišnjicu veze.

- Nebitno za vas, al' da vam javim. Charlesu i meni je danas 7 godina. Kako sam izdržala ovih 7 godina ne znam, a on sa mnom, još manje al eto nas. Jedna slika prije djece, botoxa, dioptrije, plastičnih operacija i sijede kose ( i kilograma) - napisala je Ella uz fotografiju sa suprugom Charlesom.

Upoznali su se u Londonu kada je Ella imala 22 godine i tada je radila i živjela u Londonu, a jednom prilikom opisala je kako je tekao njihov prvi spoj.

- Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - rekla je tada Ella.

Prije tri godine vjenčali su sd u Las Vegasu, a prije četiri su postali roditelji malene Balie, a prošle godine u veljači rodila im se Lumi. Par je na početku veze živio u Londonu, a sada su već duže vrijeme u Hrvatskoj te će ovdje izgleda pustiti i korijenje.

