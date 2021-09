Nakon duge i teške bolesti! Preminuo John Challis, zvijezda popularne serije 'Mućke'

Preminuo je glumac John Challis, zvijezda popularne serije 'Mućke'. Challis se proslavio kao Boycie iz 'Mućki', a preminuo je 80. godini života nakon duge borbe s karcinomom.Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj.

- Naš i vaš dragi prijatelj, John Challis, preminuo je mirno u snu, nakon borbe s karcinomom. Bit će zauvijek voljen, iza sebe je ostavio ogromno nasljeđe s kojim će i dalje izazvati mnogo smijeha i radosti u godinama koje dolaze - poručili su u zajedničkoj izjavi.

- Molim vas da poštujete privatnost obitelj, kao i prijatelja u ovo teško vrijeme, i bude sigurni da će u budućnosti biti prilike kako bi proslavili njegovu veličinu - zamolili su shrvani članovi obitelji. Prošli mjesec podnio je zahtjev za dobivanje državljanstva Srbije nakon što je snimio film Boycie u Beogradu. Nedavno je bio prisiljen otkazati turneju zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Foto: Mark Kaye/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. EXCLUSIVE Celebrities attend Liverpool Comic Con 2019 EXCLUSIVE Celebrities attend Liverpool Comic Con 2019 at Exhibition Centre Liverpool Featuring: John Challis Where: Liverpool, United Kingdom When: 08 Mar 2019 Credit: Mark Kaye/WENN.com Mark Kaye /WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Pored serije Mućke koja je obilježila njegovu karijeru, imao je zapaženu ulogu i u seriji "The Green Green Grass".

Challis je rođen 16. kolovoza 1942. u Bristolu, ali se ubrzo preselio u jugoistočni London. Ženio se četiri puta, ali djece nije imao. Glumom se počeo baviti s 22 godine. Pretežno je igrao u televizijskim serijama, a iza sebe ima i nekoliko kazališnih uloga.

Challis je napustio ovaj svijet desetak dana nakon što je obilježena 40. godišnjica početka emitiranja 'Mućki', serije koja i danas oduševljava brojne obožavatelje britanskog humora.