Kakva raskoš! Marko Grubnić pokazao kako je uredio stol za mamin rođendanski ručak!

Stilist Marko Grubnić jako je ponosan na svoju mamu Branku koju nerijetko objavljuje na Instagram profilu. Doduše, na svim je objavama mamin izgled prilično popravljen u photoshopu, no oboje dobivaju, od Markovih pratitelja, veliki broj komplimenata na račun izgleda, osobito odjeće koju nose.

U najnovijoj objavi pokazao je kako je uredio stol za mamin rođendanski ručak. Svaki detalj pomno je planiran: od zlatnog jedaćeg pribora, tanjura sa zlatnim rubom, torte s ružičastim leptirićima i hortenzija u odgovarajućoj pink nijansi.



Dakako, fotografije su ponovno oduševile njegove pratitelje, a iako Marko, džentlmenski, nije naveo koji rođendan mama slavi, mnogi su Branki čestitali i zaželjeli joj puno sreće i zdravlja.

Marko je svojedobno i pričao o odnosu s mamom i modnom stilu koji oboje vole:

- Možda ispada da sam ja odgovoran za njezin stil, ali to nije istina. Ja sam to što jesam zahvaljujući mami. Ja sam učio od nje. Ona je takva cijeli život. Ne sjećam se da je izašla iz kuće, a da nije bila sređena, tako da je to nama normalno i prirodno – kaže nam Marko te dodaje kako, srećom, oboje imaju sličan ukus pa odobrava njezin modni izbor. – Oboje volimo taj stil koji ona ima. Uvijek navijam za to da se svojim stilom pomlađuje. Srećom ima dobre noge. Volim kada odjeća čini čovjeka mlađim. Znam joj nekad nešto sugerirati, ali ne previše. Ona ima svoj ukus i voli to što voli. Iskreno, mislim da žena uvijek mora imati dobru frizuru i njegovane nokte, a što će nositi na sebi je možda manje bitno – priznaje. Unatoč tome mnogima nije promakla činjenica da su među brendovima koje nose on i majka redovito neki od najboljih i najskupljih na svijetu poput Chanela, Balmaina, Prade i slično., kazao je Grubnić.