Severina o Vedrani Rudan: 'Samo bi moja mater bila gora od nje, ali nju držim 'na lancu' već devet godina'

Književnica Vedrana Rudan gostovala je u jutarnjem programu na srpskoj televiziji, a tijekom svog gostovanja dotakla se splitske pjevačice Severine. Ona joj je ubrzo odgovorila na svom Instagramu.

"Severina je najmoćnija žena u povijesti Hrvatske, ja govorim o Hrvatskoj, zemlji koja postoji od 1991. Ona je najmoćnija žena, najpoznatija, ona se ukazuje, ona se ne pokazuje... Ona je ona. Ona nema prezime. Ona je Severina. Ona je idealna meta za državu. Treba silovati Severinu i onda šalješ poruku svim ostalim ženama koje ne mogu doseći taj nivo", rekla je Vedrana.

"Ako država Hrvatska siluje Severinu, a silovala ju je kroz sudove, kroz sudske odluke, kroz moć koju su na njoj iživljavali hrvatski mužjaci, ja uopće ne zamjeram njenom bivšem partneru ništa. On ima pravo da se bori svim oružjima jer znamo kakvi su mužjaci. Ali država Hrvatska je nama ostalim ženama koje nismo Severina poslala poruku - budete li se bunile, budete li tražile pravdu, budete li mislile da ćete se izboriti za bilo što, proći ćete kao Severina - ukrast ćemo vam dijete, i to na kratak rok, koji će trajati dvije godine za početak. Ne postoji država u svijetu, ja mislim, koja će državljanki svoje zemlje uzeti dijete, a pritom je ta žena normalna majka, nije nikakva... Ne znam što... I dati ga partneru koji čak nije ni muž. To se ne radi, to je nepristojno. Međutim, oni su nama poslali poruku - čuvajte se, budite ovce, budite tiho jer ćete biti Severina", istaknula je Rudan.

Foto: Screenshot epodravina

Pohvalila je i Severininu hrabrost zbog nedavnog intervjua u kojem se obračunala s muškarcima koji su joj zagorčali život.

"Ona je sve naše zagrebačke kriminalce koji drmaju i državom i Zagrebom spomenula kao ljude koji su joj ukrali dijete i u to društvo je uvalila Porfirija koji jest dio tog društva. Porfirije je jedan vrlo zanimljiv čovjek koji kaže 'ja i Zagreb se volimo javno'. Ali koji Zagreb? Ti se družiš s vrhunskim kriminalcima i s vrhunskim lijevim intelektualcima. Ali Zagreb nije šaka lijevih intelektualaca i Zagreb nije grupa vrhunskih kriminalaca. Zagreb su i oni koji kopaju po kontejnerima, najviše je takvih, i koji nemaju pojma da Porfirije postoji. Severina ga je prozvala jer je pokrstio njeno dijete bez njene suglasnosti, što je zločin", rekla je Rudan.

Na njezino televizijsko gostovanje ubrzo se osvrnula i sama Severina. "Hvala ovoj divnoj ženi. Ne znam čime sam zaslužila njenu ljubav i zaštitu koju mi uvijek pruža. Ne znamo se, ali se volimo. Oduvijek sam je voljela, jer joj nitko nije mogao parirati u razgovoru. Ona ih sve preparira. Duhovito… da boli. Boli njena sloboda.

Vedrane razvedre dan. I ganuta sam i smijem se. Samo moja mater bi bila “gora” od nje 😂. Mater držin "na lancu" već devet godina. Umjesto moje matere, naših matera, govori Vedrana. Stvarno volim što sam voljena od Vedrane ❤️.", napisala je Severina uz snimku Vedraninog gostovanja na srpskoj televiziji.

