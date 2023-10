Nakon četiri godine vratila se u Supertalent i osvojila zlatni gumb, Maja u šoku: 'Ti si toliko dobra'

Šaroliko i talentirano društvo predstavilo je svoje talente u drugoj audicijskoj emisiji Supertalenta. Gledatelji su upoznali novih jedanaest kandidata koji su u potrazi za ulaznicama u polufinale oduševili žiri, ali i one koji su u tome bili nešto manje uspješni.

Emina Bajtarević izvela je nastup kakav dosad u showu gledatelji nisu imali prilike vidjet, a u njezine ruke zasluženo je otišao drugi zlatni gumb koji su joj dodijelili voditelji Igor i Frano. Prije četiri godine na Supertalentu je pjevala, a sad je svoj talent nadogradila i odlučila doći ponovno. Oduševila je žiri koji se svo vrijeme pitao kako je moguće da je toliko usavršila trbuhozborstvo da je čak i pjevala bez pomicanja usta. S lutkom kojeg je nazvala Deda izvela je duet svevremenskog hita „My Way“ Franka Sinatre. „Usavršila si još jednu stvar i napravila još jedan ogroman zadatak i to ja zovem definicijom supertalenta“, oduševljeno je poručio Fabijan. Da je doista čudesna potvrdila je Martina te poručila da je i njoj kao vokalistici pomalo nejasno kako toliko uspješno mijenja svoj glas, a Maja je u potpunom šoku dodala: „Ti si toliko dobra da ja ozbiljno ne znam tko će još doći na ovu audiciju da tebe pobijedi u ovoj sezoni“. Jednako zadivljeni bili su i voditelji koji su svoj zlatni gumb odlučili dodijeliti upravo ovom nastupu. „Čisto da se zna, naš zlatni gumb je prošle godine pobijedio“, poručio je Frano.

Bračni par iz Španjolske Ruben, umjetničkog imena Nebur, i Manoela koji čine dvojac The Shesters izveli su riskantnu točku punu adrenalina. Tijekom nastupa Nebur je bacao noževe na podlogu iza Manoele, a da su zaista vješti u tome pokazali su tako što je Nebur točku priveo kraju s povezom preko očiju. Tim potezom raspametili su publiku i žiri, a za sljedeći nastup Maja je predložila Davora kao asistenta. Iako potpuno šokirani, članovi žirija odlučili su da žele ponovno gledati ovakav nastup i ovaj dvojac jednoglasnom odlukom žirija dobio je prolaz dalje.

Glazbena škola Jan Vlašimsky iz Virovitice i njihov dječji pjevački zbor na poziv Maje Šuput došli su na Supertalent predstaviti svoj rad i potpuno ukrali srca gledatelja. U pratnji profesorica Dijane i Ane na pozornicu showa stala je najbrojnija grupa ove sezone koju čini čak 110 članova. Modno usklađeni mladi pjevači izveli su rock klasik „Sweet Child O' Mine“ uz dodatak udaraljki i šarma koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Martina je zaključila da nikad toliko sunčanih naočala nije vidjela na jednom mjestu, a s njom se složio i Davor dodavši: „Jako ste simpatični i ono što mi je fascinantno vidjeti toliko različitih outfita i emocija. Mislim da nisam nikad vidio ovako šarenu ekipu“. Želja im je bila osvojiti zlatni gumb, ali sreći nije bilo kraja na nakon četiri prolazna glasa.

Ukrajinka Vladyslava Kushnir završila je cirkusku akademiju, a najviše je pokreće adrenalin koji joj pružaju njezini nastupi. Vladyslava u Zagrebu trenira djecu i uči ih cirkuskim vještinama, a za Supertalent je veže posebna veza jer je njezina baka posebno voljela show i rekla joj je da se jednoga dana treba prijaviti. Tako je Vladyslava odlučila žiriju predstaviti akrobacije u zračnom kolutu, a svojom fleksibilnošću i snagom impresionirala je publiku i žiri koji je isprva ostao bez teksta.

No onda je Davor pronašao nekoliko riječi: „Ja bih rekao da je ovo bila najbolja točka zračnog koluta koju smo vidjeli u Supertalentu“. Potpuno se s njim složio ostatak žirija, a Vladyslava se s četiri 'da' vratila kući.

Umirovljenik Damir Ljubek od svojih dvadesetih godina pjeva i posebno voli zabavu s prijateljima uz glazbu i viceve, a za sebe kaže da je diplomirani penzioner koji je na Supertalent došao sa željom da nasmije prijatelje i zabavi publiku. Ne samo da mu je to pošlo za rukom nego je žiri i zaplesao na njegov nastup. „Nikad nisam željela nekog više pustit dalje s manje talenta“, našalila se Martina. Svi članovi žirija složili su se da njihovu pažnju nije lako zadržati, no Damiru je to itekako uspjelo, stoga je izborio prolaz u dalje natjecanje.

Strastveni zaljubljenik u breakdance Ivan Novogradec s gledateljima je podijelio svoju inspirativnu priču. Rođen je s govornom manom i nedovoljno razvijenim nogama zbog čega mu je odrastanje bilo teško jer se često znao osjećati neprihvaćenim od okoline. No roditelji su ga upisali na breakdance, a danas radi kao trener u plesnom klubu i tvrdi da ima osjećaj da se pomoću plesa liječi od svojih nesigurnosti. Brat ga je prijavio na Supertalent bez njegovog znanja i nagovorio da dođe nastupiti. „Dobro mi je kad vidim da netko zaista uživa u tome, ne showastično, nego ti u tome uživaš“, istaknuo je Davor. Svojom snagom i upornošću Ivan je osvojio žiri, a s četiri prolazna glasa otplesao je u idući krug natjecanja.

Među pjevačima, simpatije žirija osvojio je šarmantni Talijan Damiano Lopez koji je sa samo 15 godina postao australski prvak u latinoameričkim plesovima. Danas je profesor i ambasador za latinoameričke plesove, no na Supertalent nije došao pokazati svoje plesno umijeće nego je pustio glas i zapjevao te osvojio četiri prolazna glasa. U Supertalent ga je pozvao njegov prijatelj Marko Ciboci koji ga je došao podržati u studiju, a Damiano je nastup posvetio baki zbog koje je postao veliki zaljubljenik u glazbu. „Mogu vas zamisliti kako nastupate u divnom baru u Las Vegasu i djevojke vam bacaju novac. Ludilo!“, uskliknula je Maja nakon nastupa, a i Martina je poručila da baš ovako zamišlja prave izviđače.

Ljepotom i jačinom vokala 15-godišnja Lara Kim Velić izazvala je veliko oduševljenje, lavinu pozitivnih komentara i jednoglasan prolaz, a odmah po završetku njezine izvedbe Martina je zaključila: „Zastala sam od snage koju to biće od 15 godina nosi“. Nakon što ih je iznenadila svojom izvedbom i vokalnim rasponom, žiri je složno izjavio da je definitivno opet žele slušati.

Jednoglasan prolaz osvojila je i plesna skupina Force Celje kojoj je glavni moto biti ponizan, poštovati druge i biti lojalan. „Ja sam mozak, a kad se svi spojimo dobijemo gibanje jednog tijela“, objasnio je njihov voditelj Miha. To je prepoznao i žiri, a od Martine su dobili posebnu pohvalu što imaju dosta muškaraca u skupini. „Ja sam bio podosta zabrinut kada ste izašli na scenu jer ste mi izgledali kao neka etno skupina koja ide na pecanje i na piknik, dok niste počeli plesat. Izgledalo je sve samo ne ono kako sam mislio na početku. Moćno i urbano“, istaknuo je Davor.

Mađioničar Danijel Kovačević svojim je trikovima zabavio, ali i zbunio žiri koji u njegovom nastupu nije mogao pronaći ni jednu grešku. „Ja imam problem, ne mogu se samo opustiti i gledati mađioničara dok nešto radi nego uvijek moram zapravo pratiti u kojem trenutku mogu shvatiti kako to funkcionira. Tu je ono što je mene zapravo najviše razveselilo jer i kad sam mislio e sad ovo neće biti to taj dio, sjelo je na kraju i to je ono što ja smatram vještinom. Bravo!“. S njim se složila i Martina kojoj mađioničarski nastupi nisu omiljeni, no Danijel ju je, kaže, izuo iz cipela i izbacilo iz fotelje u orbitu. S četiri 'da' žiri ga je lansirao u sljedeći krug natjecanja.

Nastup koji će žiri zasigurno pamtiti priredila je Hitna Ražnjević koja recitiranjem molitve na latinskom nije uspjela izboriti prolazne glasove. „Mislim da vama ovo nije šala, vi u ovo stvarno vjerujete, vi se s tim bavite i to prenosite i širite među ljudima i mislim da je to ključno i hvala vam na tome“, poručio je Fabijan.

