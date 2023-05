Nakon brojnih šuškanja Albina je konačno otkrila status veze s nogometašem Hajduka

Već duže vrijeme se nagađa kako pjevačica Albina Grčić i nogometaš Ivan Ćalušić više nisu par. Prve naznake prekida dogodile su se kada su s Instagrama lijepe pjevačice nestale fotografije s njezinim dugogodišnjim dečkom, ali prije dva mjeseca Albina je demantirala glasine o prekidu. Sada je za Slobodnu Dalmaciju ipak priznala kako ona i Ivan i više nisu u vezi.

Splitska pjevačica i naša predstavnica na Eurosongu 2021. godine često je do nedavno objavljivala fotografije s dečkom Ivanom koji igra za Hajduk. Krajem prošle godine tako su zajedno otišli u Katar kako bi bodrili našu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u nogometu i sudeći po fotografijama iz tog nedavnog perioda ništa nije dalo naslutiti kako će ovoj ljubavi uskoro doći kraj.

- Ivan i ja ne krijemo svoju vezu, što je potpuno jasno na društvenim mrežama, ali itekako držimo do svoje privatnosti i do vremena provedenog zajedno. Ne dozvoljavamo da nam javnost utječe ni na ono čime se bavimo, ni na naš odnos. Meni je najvažnije da se međusobno podržavamo, a potpuno je razumljivo da ljudska znatiželja potiče pitanja i komentare, s obzirom na to da smo nekakve javne osobe - rekla je glazbenica jednom prilikom.

GALERIJA Queen Bohemian Rock Symphony - Dino Jelusić fantastično je otpjevao hitove legendarnog benda

Albina i Ivan poznaju se od malena i obitelji su im u prijateljskim odnosima godinama, a njihovo poznanstvo preraslo je u ljubav kada su bili 19-godišnjaci. -. Kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu - govorila je Albina u periodu dok su bili zajedno.

Jednom prilikom Albina je otkrila i razmišlja li o vjenčanju u skoroj budućnosti.

- Uvijek razmišljam o budućnosti, pa tako i u ovom slučaju. Naravno da razgovaramo, sanjamo, ali još uvijek radimo na sebi i onome što nas pojedinačno ispunjava. Najvažnije mi je da smo jedno drugom podrška i da smo na istoj valnoj duljini - rekla je tada.

VIDEO Mesić o tragediji u obitelji koja ga je odvojila od sestre: Prvi put smo se sreli nakon 20 godina