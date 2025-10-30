Najveća zvijezda među astronautima stiže u Zagreb, odsvirat će skladbu snimljenu u svemiru

Chris Hadfield (66), najveća zvijezda među astronautima, nekadašnji zapovjednik Međunarodne svemirske postaje, pilot borbenih aviona i glazbenik koji je postao viralan svojom izvedbom pjesme "Space Oddity" iz svemira, po prvi puta stiže u Hrvatsku gdje će 8. prosinca u Dvorani Lisinski publiku povesti na zapanjujuće putovanje kroz kozmos. Narednik Hadfield u Zagreb dolazi u sklopu ekskluzivne europske turneje "A Journey Into the Cosmos" u organizaciji Aquarius Records i Spindrift Promotions, a u kojoj će posjetiti i Istanbul 30. studenog, Prag 1. prosinca, Brno 2. prosinca, Beograd 6. prosinca te Beč 10. prosinca. Ovaj jedinstveni show vodi publiku na zadivljujuće putovanje uz navigaciju čovjeka koji je čak tri puta boravio u svemiru na uzbudljivim misijama. Chris Hadfield podijelit će svoje fascinantne osobne priče o radosti, opasnosti, uvide o najnaprednijim svemirskim tehnologijama i svoje unikatne perspektive o čovječanstvu kroz oči pojedinca koji je zavirio u kutke iza horizonta mašte i shvaćanja.

Što publika može očekivati od vašeg predavanja “A Journey Into the Cosmos” u Zagrebu, postoje li teme koje planirate posebno istaknuti?

“A Journey Into the Cosmos” je večer koja spaja znanost, avanturu, zabavu i rijetku perspektivu astronauta o životu, za sve uzraste. Pokazat ću nikad prije viđene slike i videozapise o tome kakav je osjećaj napustiti Zemlju, živjeti i raditi u orbiti te gledati u svemir i nazad na naš planet s 400 kilometara visine. Istaknut ću kako istraživanje mijenja način na koji vidimo sebe, te kako su tehnologije i ideje koje razvijamo za svemir korisne svima u publici. Također će biti vremena za pitanja i odgovore, te malo muzike 😊.

Što vas je inspiriralo da krenete karijeru astronauta i kako se vaš put razvio od pilota borbenih aviona do zapovjednika Međunarodne svemirske postaje?

Kad sam imao devet godina, gledao sam Neila Armstronga kako hoda po Mjesecu iz obiteljske kućice u Ontariju. Taj trenutak upalio je tinjajući plamen inspiracije. Odlučio sam, iako Kanada tada nije imala astronautski program, da postanem netko kome se može vjerovati da leti svemirskim brodom. Od tada je svaka odluka bila usmjerena na promjenu onoga što jesam i što mogu: postao sam pilot kao tinejdžer, studirao inženjerstvo, radio kao vojni pilot, testni pilot, i na kraju se pridružio Kanadskoj svemirskoj agenciji. Trebale su desetljeća marljivog rada i timskog duha, ali put od gledanja slijetanja na Mjesec do zapovjednika ISS-a doveo je do fascinantnog života koji vrijedi svake stepenice.

Koji su trenuci s vaše tri svemirske misije bili najizazovniji, posebno svemirske šetnje i rad s Canadarmom?

Svemirske šetnje su fantastično ljudsko iskustvo, biti slobodan u svemiru, ali istovremeno i vrlo zahtjevne. U odijelu pod pritiskom koje je vaš jednosobni svemirski brod, radite u vakuumu, vezani za brod koji leti brzinom od 8 km/s. Svaki pokret protiv čvrstog, napuhanog otpora predstavlja napor. Tijekom moje prve svemirske šetnje oči su mi bile zagađene unutar kacige, zaustavio sam se, bio sam slijep. No, trenirao sam godinama i dobro poznavao odijelo, te sam bezbroj puta vježbao hitne situacije, što je omogućilo mirnu reakciju svih, uključujući kontrolu misije, dok su mi suze razbistrile vid.

Upravljati Canadarmom (robotska ruka za premještanje tereta i pomoć astronautima na svemirskim postajama i šatlovima, op.a), za razliku od toga, je spora i delikatna baletna predstava u orbiti, pažljivo koreografirana, promišljena i precizna. Odlična alternativa izlasku napolje i obavljanju svega ručno.

Možete li opisati kako gravitacija, odnosno njezin izostanak, utječe na ljudsko tijelo, i kako je izgledao proces oporavka nakon povratka na Zemlju?

Ljudi su se razvijali pod gravitacijom, a nagla promjena u bestežinsko stanje remeti normalno funkcioniranje tijela. Javljaju se vrtoglavica i mučnina, pomak tekućine prema glavi, slabost mišića, srce se smanjuje, arterije se zatežu, kostur gubi gustoću, a imunološki sustav je oslabljen. Potrebno je oko mjesec dana da se u potpunosti prilagodite životu u svemiru.

Srećom, većina ovih promjena se poništava po povratku na Zemlju. Nakon nekoliko tjedana osjećate se normalno, ali gustoća kostiju oporavlja se sporije, otprilike tri dana na Zemlji za svaki dan u svemiru. Neki astronauti trajno mijenjaju vid zbog deformacije očnih jabučica pomakom tekućine. Svi smo izloženi većoj dozi zračenja izvan Zemljine zaštitne atmosfere.

Kako izgleda svakodnevni život na ISS-u u smislu rutina, znanstvenih eksperimenata i slobodnog vremena?

Život na postaji je vrlo strukturiran, dan ispunjen zadacima s točno definiranim vremenom do pet minuta tijekom šest mjeseci. Ustajemo u 06:00 po Greenwich vremenu, provjeravamo sustave, konzultiramo se s Misijskom kontrolom, jedemo gdje je moguće i većinu dana provodimo obavljajući 200 eksperimenata koje su osmislili znanstvenici diljem svijeta. Sve od proučavanja dinamike fluida i svemira do uzgoja kristala, eksperimentiranja s plamenom i medicinskih istraživanja. Za zdravlje vježbamo dva sata dnevno. U rijetkim trenucima slobodnog vremena, kad uhvatimo dah od napornog rasporeda, zovemo obitelj, slikamo Zemlju, sviramo glazbu ili samo gledamo planete kroz prozor. Lijepa je i svrhovita kombinacija rada i divljenja.

Koje ste ključne lekcije naučili iz iskustva privremene sljepoće tijekom svemirske šetnje i kako ste se nosili sa situacijom?

U životu stvari uvijek krenu po zlu, na to se možete osloniti. Uspjeh u životu ovisi o tome koliko ste iskoristili tihe trenutke za pripremu na neizbježne probleme.

Privremena sljepoća tijekom prve svemirske šetnje mogla bi izgledati kao veliki problem, ali za mene je bila samo prolazni neugodnost. Astronauti žive vizualizirajući moguće neuspjehe. Znao sam svaki detalj odijela, vježbao različite scenarije nesposobnosti i spašavanja s kolegom Scottom i stalno si ponavljao da sam „slijep svaki put kad trepnem“. Problemi se smanjuju ako ih očekujete i temeljito se pripremite. Najbolji lijek protiv straha je kompetencija.

Kako je nastala ideja za snimanje verzije pjesme “Space Oddity” u svemiru i kakav je bio odjek kod Davida Bowieja i glazbene zajednice?

Počelo je kao zabavna ideja koju su ljudi na društvenim mrežama predložili nakon što sam objavio svoju prvu originalnu pjesmu iz orbite, “Jewel in the Night”. Snimio sam glazbu na ISS-u koristeći gitaru Larrivee, plutajući mikrofon i GarageBand na iPadu. Moj sin Evan pomogao je s logistikom i dozvolama za “Space Oddity”, i montirao video koji je David Bowie osobno nazvao „najdirljivijom verzijom ikad snimljenom“, velika pohvala. Glazbena zajednica i publika prihvatili su video sa stotinama milijuna pregleda. Postao je rijetki most između umjetnosti i znanosti, pružajući intuitivan dojam života na svemirskom brodu.

Koji su tehnički izazovi snimanja glazbenog videozapisa u mikrogravitaciji za koje ljudi možda ne znaju?

Sve lebdi, gitara, kablovi, pa čak i ti. Ruke su bez težine, pa se treba ponovno naučiti svirati po mišićnoj memoriji. Nema gore ni dolje, pa je kadriranje izazovno. Osvjetljenje se stalno mijenja jer postaja orbitira Zemlju, pa sam morao dodati jake svjetiljke i koristiti narančasti filter. Zvučni uvjeti su različiti i stalno prisutni u metalnoj svemirskoj letjelici. Snimanje je više nalikovalo improvizaciji nastupa u čudnom, nenaoružanom studiju bez gravitacije nego tradicionalnom videosnimku.

Koje tehnološke inovacije u svemirskim misijama smatrate najuzbudljivijima u sljedećem desetljeću? Što mislite o povratku ljudi na Mjesec?

Višekratno upotrebljive rakete, autonomni sustavi, napredak u tehnologiji potpornih života i iskorištavanje resursa na mjestu događaja mijenjaju istraživanje. Uzbuđen sam zbog programa Artemis i svemirske postaje Gateway u lunarnoj orbiti. Naseljavanje Mjeseca nije povratak, već nužan korak ljudskih sposobnosti, kao što smo istraživali i naseljavali Zemlju. Resursi i život na Mjesecu uspostavit će zemljanu-ekonomsku sustav i bit će škola za život i rad dalje od Zemlje, prema Marsu i dalje.

Što vam je osobno najveličanstvenije u pogledu na Zemlju iz svemira i kako je to utjecalo na vaš pogled na svijet po povratku?

Pogled na Zemlju iz svemira je poput gledanja čuda svojim očima. Shvaćaš koliko je tanka atmosfera i koliko je sve povezano. Granice nestaju. Prestaješ sebe smatrati građaninom neke zemlje i počinješ se osjećati kao građanin Zemlje. To mijenja osjećaj odgovornosti prema planetu i jedni prema drugima. Po povratku zauvijek postaješ bolji čuvar našeg rijetkog, draguljarskog doma.

Kako gledate na rast privatnih letova u svemir i mislite li da će svemir uskoro biti dostupan većem broju ljudi?

To je uzbudljiv razvoj. Svemir je prije bio domena samo država zbog rizika i nedostatka profita, sada privatne tvrtke snižavaju cijene i povećavaju pristup. Što više ljudi može doživjeti svemir, to bolje. To će demokratizirati istraživanje i ubrzati inovacije. No sigurnost i svrha moraju uvijek biti prioritet, uz regulaciju koja je korisna za sve, kao i kod drugih oblika prijevoza.

Na kojim projektima trenutačno radite i koji su vam planovi za budućnost?

Vodim i savjetujem više tehnoloških tvrtki i vodim globalni inkubator svemirske tehnologije The Creative Destruction Lab. Upravo mi je izašla šesta knjiga, “Final Orbit”, moj treći triler u bestselerskoj seriji “Apollo Murders”. Predsjedam Open Lunar Foundationu za lunarnu politiku i savjetujem kralja Charlesa oko njegove inicijative održivosti Astra Carta. Pomogao sam kreirati i voditi BBC i National Geographic TV serije i predajem globalno o vodstvu, tehnologiji, politici i boljem životu. Povremeno nastupam i s bendom. Cilj mi je nastaviti inspirirati znatiželju i pripremiti sebe i sljedeću generaciju za budućnost.

Koja su vam najveća postignuća izvan astronautike na koja ste ponosni?

Ponosan sam na rad u obrazovanju, pisanje knjiga, podučavanje i predavanja širom svijeta. Također sam ponosan na svoju glazbu. Dijeliti umjetnost koja emotivno povezuje ljude s iskustvom svemira duboko je ispunjavajuće. Najviše od svega ponosan sam na svoju obitelj, jer kroz sve to oni su mi bili stvarna misijska kontrola.

Koju biste poruku poslali mladima koji sanjaju karijeru u znanosti, svemiru ili glazbi?

Nemojte čekati da vam netko preda vaš san, počnite se spremati sada. Učite sve što možete, brinite se o tijelu i razvijajte navike discipline i znatiželje. Naučite kako svjesno donositi svaku malu odluku, jer one oblikuju osobu kojom želite postati. Put neće biti pravolinijski, ali svaka vještina koju steknete postaje dio vas. Bilo da završite u svemiru, laboratoriju ili na pozornici, važno je težiti izvrsnosti i čudu koje vas privlače.

Kako koristite društvene mreže za promociju znanosti i inspiraciju drugih, i koji su vam najdraži komentari fanova?

Društvene mreže mi omogućuju da u stvarnom vremenu dijelim čuda svemirskog leta, slike Zemlje, dnevne rutine i humor. Najdraži komentari su od ljudi koji kažu, „Natjerao si me da se osjećam kao da sam tamo s tobom.“ Baš to sam želio, učiniti svemir osobnim i ljudskim.

Je li vam se perspektiva o životu ili postojanju temeljito promijenila nakon boravka u svemiru?

Svemirski let produbljuje osjećaj konteksta. Vidite koliko je svijet star, koliko je život težak i lijep, koliko je rijedak i koliko je civilizacija krhka. To je i ponizno i uzdižuće. Shvatite da su podjele na Zemlji male u usporedbi s onim što nas kao stanovnike živog planeta povezuje.

Kako gledate na sve veći broj teorija zavjere, poput tvrdnji da je Zemlja ravna ili da ljudi nisu nikad išli na Mjesec i da je sve snimljeno u studiju? Zašto mislite da su takva vjerovanja popularna i imate li poruku za one koji vjeruju u njih?

Uvijek je bilo neznanja i intelektualne lijenosti. Teorije zavjere su puno zabavnije od učenja i razumijevanja kako stvari stvarno funkcioniraju. Društvene mreže otežavaju prepoznavanje tko je vjerodostojan. Moja poruka je jednostavna: Budite stalno znatiželjni, ali onda uložite trud da odgovore učinite dijelom sebe, kako biste gradili sve veće razumijevanje svijeta i šireg prostora.