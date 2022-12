Najskuplji hrvatski golman svoje obrane posvećuje pokojnom ocu, a kada je ljubav u pitanju kaže: Jako sam specifičan

Drugi vratar naše nogometne reprezentacije Ivo Grbić nastupao je za sve uzraste mlade reprezentacije Hrvatske. Za seniorsku momčad Hrvatske, debitirao je 12. studenoga 2021. kada je Malta poražena, a izbornik Zlatko Dalić uvrstio je Grbića na popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2022. Ovaj 26-godišnji Splićanin oduvijek je znao da će njegova nogometna karijera biti vezana za obranu gola.

– Još kao dijete govorio sam da želim biti vratar. Kada bih igrao s prijateljima uvijek bi me pitali zašto ne igram, govoreći mi da dobro igram. No, kada bih došao na veliki teren samo sam želio biti vratar - ispričao nam je 2015. godine kada je njegova karijera tek bila na početku i nije ni slutio da će mu se najveći dječački snovi ostvariti 2020. godine kada je iz HNL-a otišao u Atletico Madrid. Golmana Lokomotive tada je kupio Atletico Madrid za 3.5 milijuna eura i tako je postao najskuplji hrvatski golman u povijesti. Njegov početak vezan je za Hajduk u kojem je njegov pokojni otac jedno vrijeme bio direktor, pa zatim i predsjednik kluba, a Ivo je u jednom intervju rekao kako mu je ta činjenica više odmogla nego pomogla, a njegovoj obitelji nije bilo lako kada je potpisao za Lokomotivu i iz Splita otišao u Zagreb jer su se suočili s brojnim napadima. Ivo je završio srednju komercijalnu trgovačku školu, a obitelj mu je uvijek bila najveća podrška i svoje obrane često posvećuje pokojnom ocu.

– Jako mi je važna spoznaja da obitelj stoji iza mene, no isto tako sve odluke donosim samostalno. To je važno za što brže sazrijevanje - istaknuo je u jednom razgovoru. Njegov trener Diego Simeone nedavno je ovako nahvalio našeg golmana: - Jako sam sretan zbog njega i moram vam reći da je on doista divan dečko. Taj momak je primjer skromnog i vrijednog igrača punog poštovanja i želje za učenjem. Oduševio me odličnim obranama i mirnoćom. Na njegovom Instagram profilu malo je privatnih fotografija, uglavnom su samo one s nogometnih terena, a o svom ljubavnom životu nerado priča i prije godinu dana u intervju za RTL je ispričao kako je slobodan i otkrio je kakve djevojke ga privlače.

- Čudan sam po tom pitanju. Nema nikakvih stereotipa. Netko mi se mora svidjeti i po energiji, i kao osoba, i po izgledu. Normalno, svi na prvu primijetimo izgled pa onda sve ostalo, ali eto po tom pitanju sam jako specifičan. Čak bih rekao da sam malo previše izbirljiv, vjerojatno zbog toga i jesam slobodan - izjavio je Ivo.

VIDEO Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice