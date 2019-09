'Najseksi baka Balkana' otkrila kako održava svoju besprijekornu liniju

Pjevačica Lepa Brena sa svojih 58 godina ne prestaje oduševljavati obožavatelje diljem regije, a prati je i titula 'najseksi bake Balkana'.

Nedavno je otkrila i čemu može zahvaliti ovako dobar izgled na pragu 60-ih. Naime, pjevačica svoju zavidnu figuru, osim dobrim genima, duguje dobro isplaniranom planu prehrane.

- Navečer jedem zobene pahuljice s lanenim sjemenom, kao i svježe maline i kupine. To mi je postala rutina - rekla je Lepa Brena u razgovoru za Hit Informer. Također, kada uhvati vremena, voli i vježbati, a podijelila je i o čemu je riječ.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Poslije jutarnje kave radim jogu. To me čini gipkom i daje mi elan. Izbacila sam mliječne proizvode. To je način ishrane koji vas čini sitim, a nije vam napuhnut trbuh i ne osjećate težinu u želucu - ispričala je pjevačica. Postoji i još jedna namirnica koju voli jesti, a to je riba. rBio dan ili večer, ribu voli jesti uz neko dobro vino.

Nedavno se požalila i kako kasni nastup utječu loše na pokušaj vođenja zdravog načina života.

- Moram priznati da mi ne odgovaraju nova pravila po kojima nastupi počinju iza ponoći, to je nezdravo i ne znam čemu vodi. Nije mi jasno zašto zabave u noćnim klubovima počinju toliko kasno. Pokušat ću to izbjegnuti u budućnosti i zakazati svoje nastupe u terminima kada ljudi u njima mogu uživati bez remećenja sutrašnjih obaveza - objasnila je Brena.

Jedna od najvećih regionalnih pop zvijezda Lepa Brena 14. prosinca održat će veliki koncert u zagrebačkoj Areni, gdje dolazi nakon punih 10 godina.