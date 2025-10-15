Naš najosebujniji reprezetativac i supruga objavili najljepšu vijest, nižu se čestitke

Hrvatski nogometni vratar, 25-godišnji Dominik Kotarski, putem svog Instagram profila otkrio je najljepše vijesti. Jedan od vratara naše reprezentacije objavio je emotivnu crno-bijelu fotografiju kojom je dao do znanja da on i supruga Bernarda čekaju prvo dijete. Na fotografiji se vide malene dječje tenisice koje par drži, a u prvom planu ističe se i Bernardin trudnički trbuh. Uz objavu koja je rastopila srca, Kotarski je kratko napisao "2026" uz emotikon srca, aludirajući na godinu u kojoj će njihova obitelj dobiti pojačanje.

Ova sretna objava pokrenula je lavinu čestitki i pozitivnih reakcija. Komentari su se redali u desetinama, a poruke poput: - "Sve najbolje vam želim, čestitam", "Čestitam, dragi moji", "Stiže beba" - preplavile su profil našeg vratara. Par koji svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, ovim je potezom razveselio mnoge i podijelio djelić svoje sreće. Inače, Dominik je na okupljanju reprezentacije ranije ove godine privukao pažnju tetovažom na vratu, čime je stekao titulu najosebujnijeg vatrenog

Ljubavna priča Dominika i Bernarde započela je u srednjoškolskim danima, a vezu su okrunili brakom u lipnju 2021. godine. Njihovo vjenčanje za stotinjak uzvanika bilo je, prema pisanju medija, upamćeno po raskošnoj dekoraciji s više od 5000 božura, što je stvorilo uistinu romantičnu atmosferu za njihov poseban dan. Mladenka je za ovu prigodu pred stotinjak uzvanika izabrala dugu, usku bijelu haljinu s dugim rukavima, dok je Dominik bio elegantan u sivom odijelu.

FOTO Tko je supruga našeg novog reprezentativca o kojem svi pričaju zbog tetovaže na vratu?

Ono što je manje poznato jest da je i Bernarda bivša sportašica. Uspješno se bavila košarkom, no u jednom je trenutku donijela veliku odluku i napustila vlastitu sportsku karijeru kako bi se posvetila studiju ekonomije i pružila bezrezervnu podršku Dominiku u njegovim nogometnim ambicijama i profesionalnom putu.

Koliko mu supruga znači, Kotarski nikada nije skrivao. - Ona mi nije samo žena nego i najbolji prijatelj i sestra, sve u jednom - rekao je jednom prilikom. Cijeni i njezinu iskrenost, istaknuvši da mu je upravo ona najveći kritičar nakon utakmica. Dok on rado dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, Bernarda ostaje samozatajna te svoj profil na Instagramu drži zaključanim. Dolazak prinove bit će kruna njihove ljubavi koja je prerasla u čvrstu i neraskidivu životnu zajednicu.