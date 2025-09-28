Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
LJUBAV IZ SHOWA

Najljepša bajka iz 'Života na vagi' dobila sretan kraj! Upoznali su se u showu, a sad su rekli sudbonosno 'da'

Foto: RTL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
28.09.2025.
u 16:40

Silvija Temšić i Mislav Vlašić, omiljeni par iz sedme sezone showa Život na vagi, okrunili su svoju ljubav brakom. Na raskošnoj svadbi u Sesvetama okupili su se brojni uzvanici, uključujući poznata lica iz emisije.

Bajka koja je započela pred televizijskim kamerama dobila je svoj sretan završetak. Mislav Vlašić i Silvija Temšić, koji su se zaljubili u sedmoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', vjenčali su se ove subote u Sesvetama pokraj Zagreba. Svoju ljubav proslavili su u velikom stilu s više od 200 uzvanika, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama, atmosfera je bila i više nego vesela. Cijele večeri gosti su dijelili fotografije i videozapise s lude zabave, a u centru pažnje bili su presretni mladenci koji nisu skrivali osmijehe.

Na slavlje njihove ljubavi stigli su i brojni prijatelji koje su stekli upravo u showu. Gotovo cijeli crveni tim iz sedme sezone ponovno se okupio kako bi podržao svoje prijatelje, a zabavu nisu propustili ni trener Edin "Edo" Mehmedović te voditeljica Marijana Batinić koja je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko kadrova s vjenčanja. - Divni Mislav i Silvija. Čestitam od srca i želim vam brak pun razumijevanja, podrške i nježnosti. Njegujte jedno drugo, volite se i poštujte i pazite na zdravlje, počašćena sam što sam s vama večeras tu - poručila je mladencima RTL-ova voditeljica. Među uzvanicima su viđeni i Nina Bandić, Mislav Šepić te bračni par Goran i Ljube Bartulović, dokazavši kako su prijateljstva sklopljena u emisiji ostala čvrsta i nakon što su se kamere ugasile.

Foto: Instagram screenshot

Ljubavna priča Mislava i Silvije započela je prije otprilike dvije godine, na imanju u Lici gdje se snimala emisija. Iako su oboje u show ušli s ciljem transformacije života i gubitka kilograma, pronašli su nešto puno više - srodnu dušu. Njihova veza razvijala se postupno, a zaruke su uslijedile u srpnju prošle godine, točno na prvu godišnjicu njihovog upoznavanja.

Zaručili se Mislav i Silvija iz 'Života na vagi': 'Ostala sam bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle'
1/18

Mislav je prosidbu organizirao kao pravo iznenađenje, vrativši Silviju na mjesto gdje su se upoznali. - Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Došli smo do Lipe gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi' - ispričala je ranije za RTL.hr. Ondje ju je čekao romantični piknik, a Mislav je zatim kleknuo. - On je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala - otkrila je tada Silvija. Budući da su oboje tradicionalni, i samo vjenčanje bilo je u tom duhu, s okupljanjem kod mladenke i mladoženje prije crkvene ceremonije. Sve detalje, od cvijeća i benda do fotografa, par je dogovorio zajedno, čime su još jednom pokazali snagu svog partnerstva koje je sada okrunjeno brakom.

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'
Ključne riječi
showbiz Marijana Batinić vjenčanje Silvija Temšić Mislav Vlašić život na vagi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još