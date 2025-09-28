Najljepša bajka iz 'Života na vagi' dobila sretan kraj! Upoznali su se u showu, a sad su rekli sudbonosno 'da'

Bajka koja je započela pred televizijskim kamerama dobila je svoj sretan završetak. Mislav Vlašić i Silvija Temšić, koji su se zaljubili u sedmoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', vjenčali su se ove subote u Sesvetama pokraj Zagreba. Svoju ljubav proslavili su u velikom stilu s više od 200 uzvanika, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama, atmosfera je bila i više nego vesela. Cijele večeri gosti su dijelili fotografije i videozapise s lude zabave, a u centru pažnje bili su presretni mladenci koji nisu skrivali osmijehe.

Na slavlje njihove ljubavi stigli su i brojni prijatelji koje su stekli upravo u showu. Gotovo cijeli crveni tim iz sedme sezone ponovno se okupio kako bi podržao svoje prijatelje, a zabavu nisu propustili ni trener Edin "Edo" Mehmedović te voditeljica Marijana Batinić koja je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko kadrova s vjenčanja. - Divni Mislav i Silvija. Čestitam od srca i želim vam brak pun razumijevanja, podrške i nježnosti. Njegujte jedno drugo, volite se i poštujte i pazite na zdravlje, počašćena sam što sam s vama večeras tu - poručila je mladencima RTL-ova voditeljica. Među uzvanicima su viđeni i Nina Bandić, Mislav Šepić te bračni par Goran i Ljube Bartulović, dokazavši kako su prijateljstva sklopljena u emisiji ostala čvrsta i nakon što su se kamere ugasile.

Foto: Instagram screenshot

Ljubavna priča Mislava i Silvije započela je prije otprilike dvije godine, na imanju u Lici gdje se snimala emisija. Iako su oboje u show ušli s ciljem transformacije života i gubitka kilograma, pronašli su nešto puno više - srodnu dušu. Njihova veza razvijala se postupno, a zaruke su uslijedile u srpnju prošle godine, točno na prvu godišnjicu njihovog upoznavanja.

Mislav je prosidbu organizirao kao pravo iznenađenje, vrativši Silviju na mjesto gdje su se upoznali. - Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Došli smo do Lipe gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi' - ispričala je ranije za RTL.hr. Ondje ju je čekao romantični piknik, a Mislav je zatim kleknuo. - On je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala - otkrila je tada Silvija. Budući da su oboje tradicionalni, i samo vjenčanje bilo je u tom duhu, s okupljanjem kod mladenke i mladoženje prije crkvene ceremonije. Sve detalje, od cvijeća i benda do fotografa, par je dogovorio zajedno, čime su još jednom pokazali snagu svog partnerstva koje je sada okrunjeno brakom.