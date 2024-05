Najgori smo bili 2018. godine! Hrvatska slovi kao favorit, a ovo su naši plasmani tijekom godina

U švedskom Malmöu u subotu je na rasporedu veliko finale ovogodišnje Eurovizije, a ako je suditi po kladionicama i hypeu koji se stvara Hrvatska bi mogla odnijeti pobjedu. Naš predstavnik Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić (28), s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" slovi kao jedan od favorita, a to je velika stvar za Hrvatsku. Moguća pobjeda na Euroviziji natjerala nas je da se sjetimo kako se Hrvatska plasirala do sada.

Naime, Lijepa Naša na Euroviziji kao nezavisna država prvi se put pojavila 1993. godine. Tada su nas predstavljali članovi riječke grupe Put s pjesmom "Don’t Ever Cry" te zauzeli 15. mjesto na natjecanju i osvojila 31 bod. Godinu kasnije, 1994. Tony Cetinski pjevao je "Nek' ti bude ljubav sva" te također bio u top 20. Završio je 16. s 29 bodova te je prvi put u povijesti sudjelovanja Hrvatska dobila dvanaesticu. Godine 1995. "Nostalgiju" su zapjevali Magazin i Lidija Horvat Dunjko te uzeli šesto mjesto s 91 bodom. Rast bodova i plasmana za Hrvatsku se nastavio i 1996. godine nastupom Maje Blagdan s pjesmom "Sveta ljubav". Maja je tada završila na 4. mjestu s 98 bodova i tada je postavila rekord za najvišu notu ikad otpjevanu na Euroviziji. Ovaj rekord srušen je tek 2023. godine. Nešto slabiji plasman imala je grupa E.N.I. 1997. godine s pjesmom "Probudi me". Naime one su zauzela 17. mjesto s 24 boda. Ponovni rast dogodio se nastupom Danijele s "Neka mi ne svane" 1998. godine. Martinović je u Velikoj Britaniji, gdje je tada održan izbor, bila peta. U top pet ostali smo i 1999. godine s "Marijom Magdalenom" Doris Dragović koja je i na ovogodišnjem izboru istaknuta kao jedna od uspješnih i plaćenijih nastupa Hrvatske na Eurovizije.

Kao prvi naš predstavnik u novom mileniju, Goran Karan izvedbom pjesme 'Kada zaspu anđeli' osvaja 70 bodova i osvaja 9. mjesto na Euroviziji, a Vanna je iduće godine sa "Strunama ljubavi" bila deseta. Sa svojim nastupom je "Sasvim sigurna" bila Vesna Pisarović 2002. godine te osvojila 11. mjesto u ukupnom poretku, a 2003. godine je Claudia Beni s "Više nisam tvoja" završila 15. s 29 bodova.

U top 15 ostali smo i idućih godina. Ivan Mikulić 2004. s "'You Are The Only One" zauzeo je 12. mjesto, a Boris Novković i ansambl Lado s "Vukovi umiru sami" 2005. godine završili su 11. Severina Vučković je s pjesmom "Moja štikla" osvojila 12. mjesto na Euroviziji 2006. godine s 56 glasova.

Godine koje su uslijedile nisu ni najmanje bile dobre za Hrvatsku na Euroviziji. Dragonfly & Dado Topić s "Vjerujem u ljubav" 2007. godine bili su na 30. mjestu, Kraljevi ulice i 75 Cents s "Romancom" 2008. godine bile su 21., a u top 20 vratili su nas Igor Cukrov i Andrea Šušnjara 2009. godine. Oni su s "Lijepom Tenom" zauzeli 18. mjesto s 45 bodova. No, u top 20 nismo dugo ostali. Hrvatska se 2010. godine na eurovizijskoj ljestvici spustila na 33. mjesto s osvojenih 33 boda. Tada su predstavnice bile članice grupe Feminnem s pjesmom "Lako je sve". Ovaj tužni niz nastavio se i 2011. godine kada nas je predstavljala Daria Kinzer s pjesmom "Celebrate" te završila na 15. mjestu u prvoj polufinalnoj večeri i nije plasirala u završnicu.

Na 29. mjesto Hrvatsku je odvela Nina Badrić s pjesmom 'Nebo' kojom je osvojila 42 boda. Iduće godine Klapa s mora je s pjesmom "Mižerja" dospjela na 32. mjesto s 38 bodova, a potom je Hrvatska napravila pauzu od Eurovizije. Vratili smo se 2016. godine kada je predstavnica bila Nina Kraljić koja je izvodila pjesmu 'Lighthouse' te je zauzela 23. mjesto sa 73 boda. U top 15 ponovno nas je doveo Jacques Houdek 2017. godine. "My Friend" završio je na mjestu broj 13 sa 128 bodova. Najgori plasman u dosadašnjoj povijesti jest onaj Franke Batelić iz 2018. godine. Franka je s pjesmom 'Crazy' osvojila 38. mjesto sa 63 bodova. Nešto malo bolje bilo je iduće godine kada je Roko Blažević osvojio 34. mjesto s pjesmom 'The Dream'.

Eurovizija se 2020. godine zbog pandemije nije održala, a 2021. godine predstavljala nas je Albina Grčić s pjesmom "Tick-Tock" i završila na 27. mjestu sa 110 bodova. Iduće godine Mia Dimšić je s pjesmom 'Guilty Pleasure' završila na 26. mjestu sa 75 bodova. U top 15 ponovno su nas digli Let 3 prošle godine kada su sa svojom "Mamom ŠČ" završili na 13. mjestu sa 123 boda. Što će biti ove godine, vidjet ćemo u subotu u ritmu "Rim Tim Tagi Dima".

