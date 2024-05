Jeste li čuli vjersku pjesmu Baby Lasagne? Poslušajte predivne stihove

Lasagnomania je zahvatila cijelu Europu, pa i svijet. Teško se može pronaći osoba koja nije barem čula za globalni hit 'Rim Tim Tagi Dim', a mnogi su u utorak i zaplesali uz polufinalnu izvedbu pjesme našeg predstavnika, Baby Lasagne, čija bi se karijera nakon Eurovizije mogla vinuti u neslućene visine.

Prije nego li je napisao svojevrsnu himnu Hrvata u iseljeništvu, Purišić je u svom portfoliu imao numere poput 'IG Boy' ili 'Don‘t Hate Yourself, But Don‘t Love Yourself Too Much' koje su doprijele do određenog dijela publike, no rijetki znaju da je Marko snimio i jednu vjersku skladbu naslova 'Ne Daj Mi Oče'. Pjesmu u izvedbi Baby Lasagne možete poslušati u videu ispod.

Video je objavljen na kanalu Jeremija, u čijem opisu stoji da je riječ o projektu duhovne glazbe. Tekst za 'Ne daj mi Oče' potpisuje Marko, koji je pjesmu ujedno i miksao, snimao i masterirao u suradnji s Mihaelom Žipovskim, klavijaturistom iz Lasagninog benda na ovogodišnjoj Euroviziji. Neki od prelijepih stihova skladbe su:

- Ne daj mi Oče da živim po svom/Isprazne strasti caruju nada mnom/Ne daj mi Oče da sudim si sam/Bez tvoje Riječi kao led propadam/Ti me k sebi pozvao/Ja te k njima poslao/Ti mi noge oprao/Ja te bičem udrio - piše u pjesmi koja se dotiče posljednjih dana života Isusa Krista. Uvodne sekunde počinju nježnim zvukom klavijatura, da bi se vremenom prepoznao karakterističan rock utjecaj.

U posljednja 24 sata pjesmu je privukla pažnju većeg broja publike, a ovo su neki od novijih komentara na Purišićevu izvedbu: - "Marko ti si čudo!", "Prelijepo, ostani uz muziku ponizan u Bogu i daj nam još predivnih pjesama", "Buraz, hoćemo još!", "Predivno, svi se možemo pronaći u pjesmi ako smo iskreni prema sebi, zato je tako dirljiva", "Ne mogu prestati slušat ovu pjesmu, prekrasna je" - nižu se komplimenti na račun 28-godišnjeg Umažanina.

Podsjetimo, na službenim stranicama Eurovizije u noći je objavljen redoslijed nastupa u finalu pa će tako hrvatski predstavnik Marko Purišić - Baby Lasagna, s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' nastupiti 23. od 26 zemalja. U veliko finale najvećeg i najspektakularnijeg glazbenog natjecanja iz druge polufinalne večeri ušli su Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija.

Novina je da će glasanje u finalu biti otvoreno prije izvedbe prvog finalista. U subotu će se finalistima odabranima posljednje večeri na pozornici pridružiti i onih 10 iz prve polufinalne večeri održane u utorak. Svoje mjesto u finalu izborile su uz Hrvatsku i Srbija, Portugal, Slovenija, Ukrajina, Litva, Finska, Cipar, Irska te Luksemburg.

Natjecanje za pjesmu Eurovizije 2024. održava se u Švedskoj, podsjetimo, zahvaljujući pobjedi Loreen s pjesmom 'Tattoo' u Liverpoolu prošle godine, što joj je bila i druga pobjeda na ovom natjecanju. Švedska je sedmi put domaćin Eurosonga, a grad Malmö treći put. A za vrijeme trajanja druge polufinalne večeri više tisuća ljudi mirno je prodefiliralo ulicama Malmöa u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela na Euroviziji.

Baby Lasagna od samog početka veliki je favorit ovog Eurosonga i stalno se penje na kladionicama, a podržavaju ga ljudi iz cijelog svijeta. Isti trend se nastavio i nakon druge polufinalne večeri. Naime, našem predstavniku kladionice sad predviđaju čak 41 posto šansi za pobjedu. Na drugo mjesto iznenada je skočio Izrael koji ima 19 posto šanse za pobjedu. Treća je Švicarska, četvrta Irska, a peta Ukrajina. Italija i njihova predstavnica Angelina Mango, koja je bila cijelo vrijeme Marku za petama, sada je tek na sedmom mjestu.

