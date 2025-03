Najbrutalniji scenarij: Ovo mora udariti svaku emociju kod roditelja, mora ih prestraviti

O ovoj seriji svi pričaju i sa svakim pravom te nizom razloga zašto to nije nimalo pretjerano. Jedan je priča. Jamie Miller je 13-godišnjak koji ide u osnovnu školu nekog engleskog gradića koja nije na najboljem glasu, učitelji se bore s nedisciplinom. Jednog jutra u kuću njegovih roditelja s kojima živi provaljuje policija no ne da privede nekog od roditelja, nego upravo njega. Pod sumnjom da je nožem izbo i tako usmrtio šulkolegicu.

Šokantna ideja sama po sebi razvija se u četiri epizode u emocionalno surovu obiteljsku dramu u kojoj se malo tko, od policije do roditelja može suočiti s događajem koji je i snimljen na nadzornoj kameri. Druga je stvar što je serija snimljena na jedinstven način, a to je svaka epizoda u jednom kadru, tehnika koju vidimo dosta često u dugometražnim filmovima. Takav pristup donio je dodatnu realnost ionako turobne situacije raspada jedne obitelji i društva oko nje na valjda najizravniji mogući način. Treći je razlog, vjerojatno smo već dosadni, Stephen Graham, britanski glumac koji proživljava najbolje dane svoje karijere jer je u kratko vrijeme ponudio zaista visoku razinu autorstva.

Nedavno se na Disneyju+ pojavila serija A Thousand Blows u kojoj glumi i osmislio ju je sa suprugom, a ovdje je upravo on u scenarističkoj ulozi s Jackom Thorneom, iskusnim otočkim scenaristom a u seriji glumi Jamieva oca Eddieja. Priča nije istinita ali je inspirirana izvješćima o zločinima nožem u britanskim školama. Postoji tu i četvrti razlog, a to je Owen Cooper, dječak koji je u ulozi Jamieja, a to mu je prva uloga. Međutim, u njoj je maestralan, toliko da je teško vjerovati da je prvi puta pred kamerama, nije to samo naše mišljenje. Adolescencija je naprosto serija koja mora udariti svaku emociju kod roditelja, koja ih mora prestraviti od mogućnosti da se nešto slično dogodi i u školi njihova djeteta.

Nažalost, po svijetu, kao i u nas, već imamo tragedija u kojima je bilo i poginulih, no ne sjećamo se ipak da smo ovakvu situaciju vidjeli negdje u crnoj kronici. Iznimno visoka doza realnosti kojoj pomaže i što je Graham za ulogu supruge Mande odabrao svoju prijateljicu iz djetinjstva, također glumicu Christine Tremarco, što je, vjerujemo, pridonijelo kemiji između njih dvoje u seriji. Ulogu u seriji doista ima i prava Grahamova supruga Hannah Walters. Naravno, do kraja seriji razvijat će se očita tema, a to je odgovornost roditelja za vlastitu djecu i njihov odgoj, zanemarivanje i prepuštanje modernim tehnologijama gdje je ovdje prikazan jedan od najbrutalnijih scenarija. Za kraj, u produkciju serije bio je uključen i sam Brad Pitt koji se s Grahamom zna još iz filma Zdrpi i zbriši.

