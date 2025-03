VIDEO Novak Đoković uhvaćen u zagrljaju s nedavno razvedenom holivudskom glumicom

Eva Longoria, zvijezda serije "Kućanice", proslavila je jubilarni 50. rođendan dvodnevnom zabavom koja je privukla brojne poznate osobe iz svijeta filma, glazbe i sporta. Među uzvanicima se našao i najbolji tenisač svijeta, Novak Đoković, čija je pojava izazvala posebnu pažnju. Fotografije i videozapisi s proslave, koje je Longoria podijelila na svom Instagram profilu, brzo su obišli svijet.

Proslava je, prema izvještajima, održana u Miamiju, u restoranu Casadonna i klubu LIV, a trajala je dva dana – petak i subotu. Longoria je blistala, a na društvenim mrežama nije skrivala oduševljenje atmosferom i društvom. "Ljudi, volim vas" napisala je uz jednu od objava, pokazujući koliko joj znači podrška prijatelja i obitelji. Posebno je istaknula i svoje "golišave fotografije", uz komentar "Ovo je 50", primajući brojne komplimente na račun svog izgleda.

Novak Djokovic partying with Jessica Alba and Eva Longoria in Miami. 🥳pic.twitter.com/7LgRaDzHds