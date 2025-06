Najavljeno punoljetno izdanje najvećeg blues festivala u Hrvatskoj - Jerry Ricks festival donosi šest dana vrhunskog bluesa

U Kući Belice (Kastav) službeno je najavljeno osamnaesto izdanje Jerry Ricks Blues Festivala, najvećeg i najznačajnijeg blues festivala u Hrvatskoj. Ovaj glazbeni događaj održava se u spomen na američkog blues glazbenika Jerryja Ricksa, koji je posljednje godine svog života proveo upravo u Kastvu. Njegov doprinos glazbi i povezanost s ovim krajem ostavili su dubok trag, a festival koji nosi njegovo ime već osamnaestu godinu okuplja ljubitelje bluesa iz Hrvatske i inozemstva.

Festival će se održavati od 22. do 27. srpnja 2025. godine na atraktivnim lokacijama širom Kvarnera: u Opatiji, Iki, Matuljima, Mošćeničkoj Dragi, Kastvu i Lovranu.

U tih šest dana publika će imati priliku uživati u nastupima vrhunskih izvođača iz SAD-a, Kanade, Norveške, Francuske, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske. Svi koncerti su besplatni, čime festival ostaje vjeran svojoj temeljnoj ideji – učiniti blues glazbu dostupnom svima.

Na konferenciji za medije sudjelovali su gradonačelnik Grada Kastva Matej Mostarac, umjetnički voditelji festivala Riccardo Staraj i Damir Halilić Hal te direktor Turističke zajednice područja Kastva i Klane Saša Brusić.

Gradonačelnik Mostarac naglasio je kako festival svojom "punoljetnošću" potvrđuje kvalitetu, kontinuitet i međunarodni ugled, ističući kako je riječ o manifestaciji koja ima veliko značenje za kulturnu i turističku ponudu Grada Kastva i cijele regije. U svom obraćanju pozvao je publiku da posjeti festival, ne samo zbog glazbe, već i zbog jedinstvene atmosfere koju stvaraju lokacije, izvođači i zajednica.

Riccardo Staraj predstavio je program festivala, istaknuvši da će se otvorenje održati u Opatiji 22. srpnja, gdje će na Maloj ljetnoj pozornici nastupiti dvije snažne izvođačice – Sue Foley iz Kanade, dobitnica prestižnih glazbenih nagrada i jedna od najcjenjenijih blues gitaristica današnjice, te Kyla Brox iz Velike Britanije, poznata po izražajnom soul/blues vokalu.

Drugi dan festivala, 23. srpnja, program se nastavlja u Iki nastupima Borisa Hrepića Hrepa i Tomija Novaka, dok će večer otvoriti Puhački orkestar Lovran.

Slijedi 24. srpnja kada se festival seli u Matulje, točnije na Štacion, gdje će publiku zabavljati Vanja Sky, hrvatska blues gitaristica s međunarodnom karijerom, te bend Elizabeth Lee & Cosmic Mojo.

Četvrta večer, 25. srpnja, rezervirana je za Mošćeničku Dragu, gdje će nastupiti Krissy Matthews Band iz Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i francuski sastav Shaggy Dogs. Riječ je o večeri energičnog blues rocka s europskim prizvukom.

U subotu, 26. srpnja, festival se vraća u Kastav s bogatim glazbenim programom. Prvo će nastupiti domaći rock bend Kojoti, nakon čega slijedi koncert Emmanuela Pi Djoba i njegovog benda AfroSoull Gang. Ovaj glazbenik iz Kameruna poznat je po fuziji afričkih ritmova, soula i gospela te donosi autentičnu glazbenu emociju i snažan nastup uživo.

Završna večer, 27. srpnja, održat će se u Lovranu u parku iznad rive, a nastupit će Ice Cream Man and His One Man Band iz Srbije, Krešimir Mišak Fingerpicking Trio iz Hrvatske te Steve Arvey Band iz Sjedinjenih Američkih Država, koji će na poseban način zaključiti festival.

Umjetnički voditelj Damir Halilić Hal istaknuo je kako je ovogodišnji program rezultat dugotrajnog rada, selekcije i međunarodne suradnje. Posebno je naglasio važnost održavanja festivala bez naplate ulaznica, što je moguće zahvaljujući podršci Grada Kastva, Turističke zajednice, Hrvatske turističke zajednice, TZ Kvarnera i ostalih sponzora. Direktor TZP Kastva i Klane Saša Brusić zahvalio je svim partnerima i naglasio značaj festivala kao kulturnog proizvoda koji u velikoj mjeri doprinosi identitetu destinacije i produljenju turističke sezone.

18. izdanje Jerry Ricks Blues Festivala predstavlja vrhunsku glazbenu manifestaciju međunarodnog karaktera koja spaja kulturu, turizam i zajedništvo.

Zahvaljujući bogatom i raznolikom programu, visokoj razini organizacije i jedinstvenim ambijentima u kojima se održava, festival potvrđuje status jednog od najvažnijih blues događanja u regiji te nastavlja širiti naslijeđe Jerryja Ricksa – s puno poštovanja, 'soula' i glazbe.