Na terenu zna biti i +40, nije lako gledati turiste koji uživaju na odmoru dok mi radimo

Sezona godišnjih odmora u punom je jeku i dok većina Hrvata, ali inozemnih turista proteklih tjedana odmara na Jadranu, ima i onih koji ljeto provode radeći punom parom. Sva aktualna politička i društvena zbivanja s područja Istre, ali i novosti vezane uz pandemiju u domove gledatelja Nove TV donosi reporterka Lina Dollar. Ekipi Dnevnika Nove TV pridružila se prošle godine nakon što je njezina kolegica Petra Fabian Kapov otišla na rodiljski dopust. Prije toga deset je godina bila dopisnica RTL televizije pa joj rad na terenu ne predstavlja problem, no iskreno priznaje da muku muči s nesnosnim vrućina tijekom ljetnih mjeseci.

Foto: Privatna arhina - S obzirom na to da je ljeti na terenu i preko 40 stupnjeva, nastojim temu i sugovornike pripremiti dan ranije, kako bismo snimili bar 70 posto priloga prije nego što nam se s čela počne cijediti znoj. I nije lako snimati, primjerice, turiste koji uživaju na odmoru, a ne moći se okupati taj dan - iskrena je Lina koja se u novinarstvo zaljubila još u srednjoj školi. - Nikada nisam maštala da ću raditi na televiziji. To je, u mojoj glavi, bilo samo za opake igrače i tada je to djelovalo nedostižno. Računala sam da ću raditi u tisku, ili na radiju. No život piše neke druge priče. Prvi posao u novinarstvu bio je na - televiziji. Onda se zaljubiš u to i nema povratka - kaže reporterka.

Prvi posao bio joj je upravo u dopisništvu RTL-a koje je tada bilo u Pazinu. - Radila sam i kao novinarka i urednica emisije "Moja Istra" koja se emitirala na regionalnim i lokalnim TV postajama. Ondje sam se izgradila profesionalno, ali čini mi se da me rad na Novoj TV dodatno izgradio u novinarskom smislu. Nakon RTL-a radila sam i u MedVid produkciji na promofilmovima, reklamama, glazbenim spotovima, kao location manager... Ali jednom novinar newsa, uvijek novinar newsa. Lijepo je bilo vratiti se u dnevno novinarstvo - priznaje Lina koju je dočekao vrlo izazovan povratak na televiziju. Naime, već prvi radni dan odradila je javljanje uživo za Dnevnik Nove TV. - Iskreno, imala sam osjećaj da ću se onesvijestiti! Prolazilo mi je kroz glavu: što ako zaboravim što sam uopće htjela reći? Ali... čim izgovoriš prvu riječ, dalje je lako! Za javljanje uživo pripremaš se zapravo cijeli dan, a onda u onih minutu-dvije sažmeš gledateljima najbitnije. Svako javljanje uživo je drugačije, izazovno, ali i veliki gušt! - napominje dopisnica iz Istre, regije koja je neiscrpan izvor novinarskih priča.

Foto: Privatna arhiva - Istra je specifična i ostatak Hrvatske misli da mi samo fino jedemo i pijemo, okruženi lijepom prirodom. Ali kao i svugdje, imamo mi svojih problema. Volim kad iz Istre donesem priču koja nešto promijeni. Istra je i Uljanik i Kaštijun i spor sa Slovencima i akvarij s periskama... More je tema, a ja imam sreću što mi one prolaze kod urednika - ponosno kaže reporterka. Baš kao i ostali dopisnici, i Lina svoje teme urednicima predlaže najčešće telefonski. - Nekad razgovor traje minutu, nekad dulje, dok ne padne dogovor u kojem bi smjeru prilog trebao ići. A zahvaljujući raznoraznim grupama, odrade dopisnici i virtualni kolegij, uskoče kolege sa sugovornicima, brojevima telefona, savjetima tako da uistinu ne osjećam da posao pati jer ne sjedim na kolegiju u Zagrebu. Iako, kako sam oduvijek u dopisništvu, voljela bih odraditi pokoji i kolegij uživo - kaže simpatična Istrijanka koja često privlači pozornost svojim specifičnim i zanimljivim prezimenom.

- Često me ljudi pitaju zovem li se Lina Dollar samo na televiziji i koje je zapravo moje pravo ime i prezime. Prezime Dollar je ustvari iz susjedstva, iz Slovenije, barem toliko smo mi uspjeli istražiti - otkriva novinarka koja nam je otkrila i kako njezina obitelj reagira na njezina pojavljivanja pred kamerom, ali i tko joj je najveći kritičar. - Mojima je to normalno. Prvi dani i prva pojavljivanja na ekranu bili su im zanimljivi, a što se tiče kritika, one su dio našeg posla. Tjeraju te naprijed. Radimo javni posao i to jednostavno moramo prihvatiti. Iako - dovoljno sam samokritična - napominje Lina.

- Mama i muž su mi najveći kritičari. I moja kći Zara, koja me zna poslije javljanja uživo nazvati i nabrojiti mi greške, ili koliko sam puta ponovila istu riječ. Ali i kolege. Uistinu komuniciramo iskreno i nema ljutnje ako ti kolega kaže: "Čuj, mogla si bolje." Svaka kritika je zapravo učenje na vlastitim greškama - svjesna je Dollar.

Foto: Privatna arhiva Posebnih rituala prije javljanja uživo nema. - Namješta se sako i šminka, pitam kakva mi je kosa i viri li mi kakav kabel - smije se Lina pa dodaje: "Dogovor s kolegom snimateljem je ritual koji je neizostavan, koliko imamo minuta, koliko okvirno pitanja, dogovorim s gostom znak koji će nam biti 'škare' ako pretjeramo u trajanju. A onda, kad se upali lampica, razmišljam samo o onome što govorim, slušam gosta. Nema popuštanja koncentracije." Priznaje i da je kao mlađa razmišljala o preseljenju u veliki grad i radu u velikoj redakciji.

- Oduvijek sam u malim redakcijama, gdje si uvijek s istim ljudima. Rijetki su sastanci, brifinzi... jer nas je samo dvoje-troje pa je svaki susret i sastanak. A što se tiče preseljenja, ako ja glasam za, još dva člana obitelji moraju za to dignuti ruku - smije se Lina koja nam je za kraj otkrila i kako se najradije relaksira od mora informacija s kojima se svakodnevno suočava i nagomilanog stresa. - Ljeti je moja oaza mira Fratarski otok. Kroz radni dan sretnem na desetke ljudi, obavim isto toliko telefonskih razgovora, pošaljem na stotine poruka, mailova. Naravno, sve ovisno o danu... tako da "otočarenje" dođe kao punjenje duše i pražnjenje od svakodnevnog stresa. Volim pecati, a najnovije mi je otkriće - ronjenje - kaže Lina Dollar.

