Na meti pomahnitalog mladića! Zavodniku s malih ekrana i supruzi prijete smrću

Turski glumac Kıvanç Tatlıtuğ trenutno prolazi kroz teško razdoblje. Zvijezdi serije 'Strasti orijenta' i njegovoj supruzi, stilistici Basak Dizer, prijete smrću. O svemu su već obavijestili policiju, a osobi koja im zadaje glavobolje i tjera strah u kosti određena je mjera zabrane prilaska u idućih mjesec dana.

Kako javljaj strani mediji riječ je o Sinanu Altıntasu koji je donedavno bio u vezi s glumicom Hazar Erguclu koju pamtimo po ulozi u uspješnici 'Plima i oseka'. Nakon prekida razočarani Sinan molio je Tatlıtuğa i njegovu suprugu da razgovaraju s Hatar i zamole je da mu se vrati uz opake prijetnje da će ih ubiti ako to ne učine. Navodno je riječ o čovjeku koji ima ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem.

- Naravno da im nije svejedno zbog prijetnji, zato su i kontaktirali policiju. Sigurni su da Altintas to ne bi zaista napravio, ali morali su poduzeti određene mjere- zaključio je izvor blizak supružnicima.

Inače, Tatlıtuğ je miljenik žena diljem svijeta, a svoj privatni život i obitelj unatoč popularnosti nastoji čuvati podalje od javnosti. - I dalje me to jednako nervira, to je moja slabost. Već putem serija ulazim u ljudske domove. Ne želim ulaziti u njih i privatnim životom. Ne želim svoj život izlagati ničijim očima -kazao je svojedobno glumac koji je uloge ostvario i u serijama Gumuš" te "Bijeg".