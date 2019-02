Na HRT- se vraća show 'Zvijezde pjevaju', evo tko sve nastupa

Nakon pet godina show "Zvijezde pjevaju" vraća se na HRT. Podsjetimo, posljednju, skraćenu sezonu, gledali smo 2014. godine, a od 2. ožujka svake subote gledat ćemo osam epizoda i osam parova. Za pobjedu će se boriti pjevač grupe Fluentes Goran Bošković i Ella Dvornik, Žanamari Perčić i Frano Ridjan, Bojan Jambrošić i Ashley Colburn, Antonia Šerić i Krešimir Macan, Pero Galić i Katarina Strahinić, Jelena Radan i Borko Perić, te Ivana Kindl i Krešimir Sučević Međeral.

Ovogodišnji žiri nema ni jednog dosadašnjeg člana. Kandidate će ocijenjivati Mirela Priselac Remi, Danijela Martinović, Miroslav Škoro i Valentina Fijačko. Voditelji su isti kao i prijašnjih sezona - Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

- Iznimno sam zadovoljan ovogodišnjim natjecateljima, a posebno ističemo što je među njima prvi put i jedna Amerikanka, velika promotorica hrvatskog turizma, novinarka i producentica Ashley Colburn - kazao je Mario Sedmak, urednik Zabavnog programa HRT-a.

Ashley Colburn već nekoliko godina živi u Hrvatskoj i svladala je naš jezik. U SAD-u je već sudjelovala na nekim pjevačkim natjecanjima, a vjeruje kako joj neće biti problem ni pjevati na hrvatskom.

- Volim slušati Olivera Dragojevića i Petra Grašu - kazala nam je simpatična Ashley. Sveznajući lovac iz Potjere Krešimir Sučević Međeral nam je bez problema izrecitirao sve dosadašnje pobjednike "Zvijezde pjevaju". Kazao je kako rado pjeva i u "Potjeri" te je to vjerojatno i presudilo da ga zovu u emisiju.

- Statistički nisam mogao dobiti bolju mentoricu. Pa Ivana je dva puta pobijedila u "Zvijezde pjevaju" - kazao je Krešo, dodavši da obožava rock glazbu, te da mu najmanje paše swing.

Najmlađa natjecateljica je Tara Thaller, koja je tražena u cijelom svijetu nakon uspjeha sa serijom "Uspjeh". Nakon snimanja ovog showa kreće u New York, gdje će snimati jedan švicarski film.

- Kao mala sam obožavala gledati "Zvijezde pjevaju", stoga mi je velika čast da ću ove sezone sudjelovati kao natjecateljica. Obožavam pjevati, a želja mi je i nastupati u mjuziklima. Mentor Dino je odličan, već znamo što i kako ćemo pjevati - otkrila nam je Tara.

Glumac Borko Perić već ima iskustva u sudjelovanju na zabavnim emisijima HRT-a. Podsjetimo, prije četiri godine pobijedio je u drugoj sezoni showa "Maestro". Tamo je prije finala izbacio upravo Jelenu Radan, a u "Zvijezde pjevaju" ona mu je mentorica.

- Očekujem da sada oboje odemo u finale - sa smiješkom nam je kazao Borko.

Neki natjecatelji već su i zapjevali nakon pressice. Antonia Šerić i Krešimir Macan zapjevali su "Up Where We Belong" Joea Cockera i Jennifer Warnes. Hoće li tu pjesmu pjevati i u emisiji, ostaje za vidjeti.

- Ja bih volio da mogu i kolendavati - kazao nam je Dubrovčanin Macan, koji je pjevao u Linđu, a u svom Gradu obavezno zapjeva i na Festi svetog Vlaha. Macan se samo nasmijao na pitanje hoće li koristiti sve svoje marketinške sposobnosti da dođe do pobjede.

Neki od kandidata opravdano nisu nazočili predstavljanju u studiju Bajsić HRT-a. Ella Dvornik tek se vraća iz SAD-a nakon udaje za Charlesa Pearcea. Žanamari će pjevati s Franom Ridjanom, a on se mudro sjetio, pa je na predstavljanje i snimanje došao sa Žaninim kartonskim portretom.

