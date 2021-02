Može računati na nju! Samo jedna osoba s dvora je ostala bliska s Meghan, a nije Kate

Napeti odnosi nakon odlaska sa službenih dužnosti dvora između Meghan Markle (39), princa Harryja (36) i ostatka kraljevske obitelji redovito su pod povećalom medija. Premda već više od godinu dana ne žive na istom kontinentu, Meghan Markle održala je bliski kontakt s jednom članicom kraljevske obitelji, tvrdi izvor blizak dvoru.

S njom razgovara o trudnoći te se međusobno savjetuju, a naravno riječ je o princezi Eugenie koja je rodila nekoliko dana prije nego što su Meghan i Harry objavili da iščekuju drugo dijete.

'Obje su upoznate s terminom poroda druge. Ovakve stvari zbližuju obitelji. Ono što je divno je što je Eugenie rodila u trenucima kada su Meghan i Harry već uživali u roditeljstvu, ali i uoči rođenja drugog djeteta. Vrlo su bliski', kazao je izvor stranim medijima.

Nije ovo prvi put da Meghani Harry imaju lijepe vijesti, istodobno kada i princeza Eugenie i njezin suprug Jack Brooksbank. Naime, na vjenčanju kraljičine miljenice, princeze Eugenie, u listopadu 2018. godine, Meghan i Harry podijelili su sa svima sretnu vijest o prvoj trudnoći.

Foto: PA/Pixsell

To se, kako tvrde stručnjaci za odnose u kraljevskoj obitelji Omid Scobie i Carolyn Durand, nije svidjelo princezi.

Navodno se ta vijest i nije pretjerano svidjela Eugenie koja je prijateljima rekla da su ipak mogli pričekati i podijeliti sretnu vijest neki drugi dan', napisali su u knjizi 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family'.

Od svih princeza u obitelji, Harry je najbliskiji odnos ostvario s Eugenie, pišu u istoj knjizi.

'Eugenie je oduvijek bila bliska s Harryjem. Od svih kraljičinih unuka, Harry i Eugenie su bili najbliskiji. Baš poput Harryja i Eugenie je odana, iskrena i zabavna i njih dvoje su proveli zajedno mnoge nezaboravne noći u Londonu. Upravo se njoj Harry povjeravao kada je bila riječ o djevojkama u njegovom životu. Ne samo da je jedino njoj vjerovao, već je, kako su rekli njihovi prijatelji, ona davala uvijek odlične savjete', kažu autori.

Podsjetimo, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle obavijestili su kraljicu Elizabetu kako se ne vraćaju svojim kraljevskim dužnostima te da se neće vratiti kao radni članovi kraljevske obitelji. Ova odluka donesena je nakon razgovora između vojvode od Sussexa i članova kraljevske obitelji i ovom odlukom Harry i Meghan jasno su dali do znanja da se ne vraćaju u Veliku Britaniju. U svom službenom dopisu Buckinghamska palača piše kako su svi tužni zbog ove odluke, ali da Harry i Meghan i dalje ostaju jako voljeni članovi obitelji.

– Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa potvrdili su njezinu veličanstvu kraljici da se neće vratiti kao radni članovi kraljevske obitelji. Nakon razgovora s vojvodom, kraljica je potvrdila kako odlukom o odstupanju s kraljevskih dužnosti vojvoda i vojvotkinja od Sussexa više nisu u mogućnosti nastaviti s odgovornostima i dužnostima koje su bile njihova odgovornost dok su bili članovi kraljevske obitelji – piše u priopćenju. O svemu su se oglasili i princ Harry i Meghan Markle koji sada žive u Americi i njihov glasnogovornik poručio je sljedeće: "Kao što dokazuje njihov rad tijekom protekle godine, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa i dalje su predani svojoj dužnosti i službi u Velikoj Britaniji i širom svijeta te pružaju kontinuiranu podršku organizacijama koje su predstavljali bez obzira na službenu ulogu."