Na Novu TV stiže emisija koja otkriva koliko vrijede vaše uspomene: 'Vjerujem kako će gledateljima biti zabavno'

Pravo blago često leži upravo tamo gdje ga najmanje očekujemo, a u to će se uvjeriti i gledatelji Nove TV uz novu zabavnu emisiju Cash or Trash koja uskoro stiže na male ekrane! Pod motom „svaki predmet priča svoju priču“, ova jedinstvena emisija sudionicima omogućava da te priče podijele sa stručnim timom kolekcionara i doznaju stvarnu vrijednost predmeta koje godinama čuvaju na tavanu, u podrumu ili zaboravljenim kutijama.

Katkad je teško pomiriti razliku između sentimentalne i stvarne vrijednosti nekog predmeta, no prava zabava počinje kad krene aukcija jer u svakom izdanju emisije Cash or Trash vlasnici starih i nerijetko neobičnih predmeta otkrivaju zanimljive priče i uspomene te uz pomoć stručnjaka doznaju koliko oni zapravo vrijede. Brojni sudionici otkrit će što se krije iza njihovih predmeta i doznati imaju li u rukama tek lijepu priču ili pravo blago, a svaka priča može završiti u pravoj aukcijskoj drami! Znatiželja, uzbuđenje, neizvjesnost i emocije isprepliću se iz epizode u epizodu, dok „obični“ predmeti iz domova prodavača postaju dio aukcijskog nadmetanja prepunog iznenađenja.

Kroz svijet procjena i pregovora gledatelje će voditi Irina Čulinović, poznato lice s radijskih i televizijskih ekrana, dok će joj u otkrivanju tržišne vrijednosti predmeta pomagati Ilam Shuhani, stručni procjenitelj i strastveni kolekcionar s dugogodišnjim iskustvom na području antikviteta. Gledatelje očekuju i brojna iznenađenja – od neobičnih predmeta i vrtoglavih procjena, do ponuda koje će razočarati vlasnike jer će njihova očekivanja biti puno veća od procijenjene vrijednosti predmeta.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere

Sudionici emisije koji svojim predmetom i njegovom pričom uspiju impresionirati procjenitelja, dobit će aukcijsku propusnicu za ulazak u sobu trgovaca – mjesto gdje počinje prava napetost. Ondje ih dočekuju kolekcionari spremni ponuditi novac, ali i nadmetati se za predmete koji su ih zaintrigirali, dok vlasnici odlučuju hoće li svoj predmet prodati ili zadržati.

„Cash or Trash nudi zanimljiv koncept, pa vjerujem kako će gledateljima biti zabavno. Slične emisije sam i sama rado gledala na televiziji, pa sam sigurna da će gledatelji prihvatiti emisiju u kojoj mogu nešto naučiti. Tu je element neizvjesnosti i, u konačnici, dobar osjećaj kad netko u emisiju donese predmet o kojem ništa nije znao, a ispostavi se da je vrlo vrijedan“, ističe Irina Čulinović. Tko će se iznenaditi, a tko razočarati procjenama te kakvi će zanimljivi predmeti doći u Irinine i Ilamove ruke ne propustite doznati uskoro na Novoj TV!