FOTO Tijelo za poželjet! Prezgodna pjevačica zaludjela sve, ima guzu i trbušnjake o kojima svi pričaju

Pop pjevačica Dua Lipa definitivno zna kako iskoristiti svoje slobodno vrijeme. Naime, ova ljepotica trenutačno se nalazi u Brazilu, gdje na turneji "Radical Optimism", a očito je kako ne propušta priliku da osim koncerata, uživa i u ljepotama ove zemlje. Tako je, osim što je pokazala svoj "cool" izgled, oduševila i isklesanim trbušnim mišićima.

Nekoliko dana prije nastupa u Farmasi Areni u Rio de Janeiru, 30-godišnjakinja opuštala se na ležaljkama uz bazen na krovu luksuznog petozvjezdanog hotela. Pjevačica je izgledala izvanredno, u vrhunskoj formi, pokazujući svoje zategnute trbušnjake u crno-žutom dvodijelnom bikiniju, uz plažnu suknju u istoj boji. Izgled je upotpunila crnim sunčanim naočalama, dok je dugu crnu kosu nosila spuštenu niz leđa.

Cijela regija priča o tome što je Dua Lipa poviknula na koncertu u pulskoj Areni: 'Rođena u Jugoslaviji'

Večer prije, Lipa je oduševila i modnom kombinacijom, kada je na večeri u gradu nosila gornji dio koji je više nalikovao na donje rublje. Pjevačica albanskog podrijetla zablistala je u ljubičastom korzetu s detaljima nalik crvenom grudnjaku, a njezine duge noge došle su do izražaja u tamnim trapericama.

Dua Lipa uživanje u Brazilu nije zaboravila podijeliti sa svojim obožavateljima na društvenim mrežama. Objavila je nekoliko fotografija i videa na kojima uživa na koncertima i u večernjim izlascima s prijateljima, uz komentar: "Sve što radimo u Sao Paulu je plešemo." Ovaj put, njen zaručnik Callum Turner nije je pratio, jer trenutačno snima film "One Night Only" u New Yorku.