Mojmira Pastorčić: 'Interes javnosti za moj privatan život i koliko sam visoka niti generiram niti kontroliram'

Većina ljudi na ovim prostorima pokušava kreirati, pa onda i održavati što bolju sliku o sebi. A posebno to vrijedi za talentirane i elokventne voditeljice koje svaku večer sjednu u čarobnu kutiju ispred vas i odluče vam objasniti što se važno u zemlji i svijetu danas dogodilo. Pa ih s vremenom ljudi prepoznaju na ulici tipa "Evo one s televizije, vidi!". Pa gledatelji imaju povlasticu kritizirati sve na njoj, od izgleda, do stila vođenja, a posebno do načina na koji interpretira vijesti. A ova mlada žena s kojom za ovaj Ekran razgovaramo sjedne pred njih i bez problema pročita sve pogrdne nazive koje joj upućuju neki gledatelji hrabro skriveni na društvenim mrežama. Ona, Mojmira Pastorčić, gleda u kameru i čita uvrede frustriranih gledatelja njoj samoj: " ja sam katotalibanka, pravoslavka, volim 'Možemo', Zlojmira, jugonostalgičarka i četnikuša, lažljivica, plaćenica, vještica nad vješticama, prodana duša, tupava voditeljica, potplaćena tuka, uzor su mi KRADEZovske lopine, dnovinarka". Pročita žena sve to pred nekoliko stotina tisuća nas i nastavi voditi emisiju. Ili kako biste se vi nosili s time da vam tijekom vođenja emisije slučajno na ruci ostane trag flomastera koji tijekom vođenja koristite, pa neki gledatelj sjedne i napiše oštru kritiku da Mojmira vodi emisiju prljavih ruku dok upozorava ljude na opasnosti od korona virusa? Zamislite da tako živite. Svatko, baš svatko može kritizirati i liječiti vlastite komplekse prazneći tu akumuliranu negativnu energiju zbog premalih primanja, ovrha, neuzvraćen ljubavi ili izlaska na jesenski ispitni rok na vama i vašem trudu da donosite vijesti drugačije, katkad na rubu infotainmenta. Inače, ako niste znali, njezin radni dan počinje telefonskim konzultacijama s članovima ekipe o temama i gostima koji bi večeras bili zanimljivi u emisiji. Slijedi kolegij u 13 sati, pa novinari jure na snimanja, a Mojmira s urednikom slaže i polako konstruira emisiju do malo prije emitiranja. A vi ste mislili da radi samo kad je vidite?