Mladi glazbenik hit je na internetu, a kroz svoju glazbu progovorio je o ovisnosti o društvenim mrežama

Ovog tjedna, u novom licu predstavljamo mladog glazbenika Gustava Sticha. Pravog imena Gabriel Janković pokrenuo je svoj glazbeni projekt, a puno pozornosti privukao je na društvenim mrežama. Kroz Gustava spojio je svoje dvije ljubavi te objavio pjesmu "Cybertron" koja govori o ovisnosti o društvenim mrežama.

- Govori o površnim vrijednostima poput opterećenosti savršenim izgledom i nažalost pojedinim porocima koji su danas sve prisutniji i “normalniji”. Htio sam neki upbeat, nešto što će mi biti zabavno jer sam prije stalno pisao sporije pjesme. Forsirao sam taj EDM ritam i nekako je odjednom izašlo sve. Znao sam odmah da će to biti prvi singl za ovaj projekt jer je ironična, teatralna i ukazuje na problem društva što je poanta moje glazbe. Između ostaloga puno je ljudi reklo da ima i taj zarazni refren što mi je uistinu drago. Poruka je dosta jasna rekao bih - mobitel, površnost i substance su lažni izvori sreće - ističe Gustavo koji je radi u digitalnom marketingu pa smo zagrebali i po pitanju toga kako vidi društvene mreže.

- Ima puno pozitivnih stvari, ali problem je što smo postali doista ovisni o njima i tražimo taj dopamin neprestanim scrollanjem pa smo time razvili neke dodatne komplekse kao društvo. Sve je veći postotak mladih osoba koji nisu zadovoljni svojim prirodnim izgledom. Sve je veći postotak mladih koji pate od mentalnih problema, poremećaja i mislim da koliko god smo osvješteniji po tom pitanju i dalje se ljudi boje o tome razgovarati pa radije posežu za lažnim rješenjima. Digitalna transformacija nas je puno ubrzala i praktično unaprijedila, ali nas je mentalno unazadila. Od zdravlja do obrazovanja. Ne mislim da ne treba sad više nikada pogledati u mobitel i sam sam česti korisnik, ali mislim da treba težiti balansu - ističe glazbenik koji je na pjesmi radio s Dariom Mihićem, Ninom Krznarom, kao i Igorom Drvenkarom i Ivanom Pešutom.

Reakcije publike na pjesmu su odlične, a Gustavo je vrlo zadovoljan.

- Pošto mi je prvi singl s novim imenom, nisam puno očekivao, ali dobio sam niz lijepih poruka i komentara. Najviše onih koji su govorili da im refren ne izlazi iz glave što mi je posebno drago bilo za čuti. Jedan od komentara je bio i da je ovo materijal za Euroviziju što mi je bio stvarno veliki kompliment i potvrda da radim nešto dobro - istaknuo je glazbenik koji je svoj glazbeni put započeo s 8 godina u glazbenoj školi gdje je svirao violončelo. Nakon glazbene okrenuo se alternativnijoj glazbi te imao nekoliko svojih bendova. No, glazbeni put nastavio je sam te nastupa kao Gabriel i izdao EP. Danas nastavlja kao Gustavo.

- Htio sam neku povezaniju priču i upečatljivo ime. Prije sam jednostavno samo pisao pjesme, snimio bi to i objavio uz eventualno neki spot. Htio sam dignuti sve na jednu veću razinu pa je time došla ideja promjene imena. Gustavo Stitch je sada moj umjetnički alter ego, ali i jedan dio mene gdje sam si dopustio izaći iz komfor zone i raditi sve čega sam se možda prije bojao. Smatram da je glazba u jednu ruku i ljekovita pa sam taj narativ usadio u Gustava kao lika koji šiva rane sebi i svojoj publici pjesmama. To sam htio i vizualno prikazati pa sam se zato odlučio i na taj sako s prišivcima koji simbolizira ožiljke. Teatralno je, ironično, ali iskreno - kaže te dodaje da njegovi brojni skečevi, koji nasmijavaju ljude na društvenim mrežama, su došli zbog toga što je svjestan da je nužno da je aktivna na ovim platformama. No, ističe i da je za taj korak bila potrebna hrabrost, ali da je zadovoljan zbog toga.

- Nisam očekivao takve reakcije na svoje videe, ljudi me čak prepoznavaju na ulici i govore da sam ih nasmijao. Lijepo je to čuti, ali stvarno nije mi bilo ni u primislima da će to odjeknuti tako jer su teme nišne pa nisam računao da će me shvatiti i ljudi koji se ne bave glazbom, ali evo očigledno jesu - kaže sin Tonija Jankovića, legendarnog glasa benda Divlje jagode koji ističe i da mu očeva podrška puno znači.

- Uveo me u taj svijet, da toga nije bilo možda se ne bi time ni bavio. Naučio me prve akorde i pjesme, svoje prve korake, prepoznavanje talenta i obrazovanje koje mi je pružio on sam i upisom u glazbenu školu definitivno dugujem njemu. Kasnije sam ipak odabrao neki svoj put zbog raznih drugih utjecaja. Ipak uvijek kažem, zahvalan sam na tome što imam takvu obitelj - objašnjava glazbenik koji u slobodni vrijeme trenira, igra nogomet, gleda serija, a voli i biti u prirodi.