Steven Seagal u novoj filmskoj akciji redatelja Vjekoslava Katušina

Višestruko nagrađivani hrvatski redatelj i glumac Vjekoslav Katušin u rujnu započinje snimanje akcijskog trilera „Order of The Dragon“ u kojem će jednu od glavnih uloga tumačiti glumačka legenda Steven Seagal, koji se nakon gotovo šest godine vraća na filmski set. Seagal je poznat po svojem jedinstvenom stilu borilačkih vještina u filmskim uspješnicama poput Under Siege i Above the Law, a njegov povratak na filmski set već je izazvao veliku pozornost u filmskim krugovima i među obožavateljima diljem svijeta. „Volim u šali reći da sam ga gotovo izvukao iz mirovine. Vjerujem da takva glumačka legenda, kakva je Steven Seagal, ne smije stati, mora i dalje djelovati na filmskom platnu. Velika je čast i izazov za mene kao redatelja raditi s takvim umjetnikom. Veselim se njegovim energičnim glumačkim performansama i radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti”, ističe redatelj Katušin.

Uz akcijsku megazvijezdu, u filmu će glumiti nizozemski borilački umjetnik Ron Smoorenburg, koji je krajem 90-ih publiku oduševio svojim impresivnim borilačkim vještinama u finalnom dvoboju Jackie Chanovog filma „Who Am I?“ te Michel Qissi, poznat po ulozi u filmu "Kickboxer", u kojem igra uz bok dugogodišnjeg prijatelja Jean-Claude Van-Dammea. Uz njih, uloge će odigrati i slavni Michael Paré te Jenny Paris i Alona Hertha, glumačke zvijezde Katušinovog filma „Wrongful Death 2: Bloodlines“, koji se krajem kolovoza ove godine premijerno prikazuje u njemačkim kinima. Ideju za film „Order of The Dragon“ potpisuje Alex 'The White Shark' Pankine, dok priču i scenarij filma potpisuju Katušin i njegov glavni scenarist Miroslav Trčak. Katušinova produkcijska kuća Dream Team Pictures producirat će film u suradnji s njemačkom izdavačkom kućom Retro Gold 63 i Filmworkers, a kako već sada obećavaju, u filmu će oživjeti stil 80-ih i 90-ih te vratiti atmosferu i šarm akcijskih filmova koji su karakterizirali te nezaboravne godine.

„Ovim projektom želimo ponovno oživjeti duh tih vremena, vraćajući se korijenima žestokih akcijskih filmova, istovremeno pružajući publici iskustvo koje će ih vratiti u zlatno doba žanra. Ova suradnja neće biti samo osobni profesionalni uspjeh, već i važan doprinos hrvatskoj filmskoj industriji, istovremeno otvarajući vrata za međunarodne suradnje i promociju naše kinematografije na globalnoj razini”, dodaje Katušin. Snimanje filma odvijat će se na raznim lokacijama u Beogradu, pri čemu će za organizaciju snimanja i svakodnevno koordiniranje aktivnosti na terenu biti zaduženi Klara i Petar Vujović. Produkcija najavljuje završetak snimanja do kraja listopada 2025. godine, a kako naglašava Katušin, cijeli tim već aktivno radi na realizaciji svjetske premijere filma koji će, prema njegovim riječima, ostvariti nove svjetske rekorde u filmskoj industriji.