Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
AKCIJSKI TRILER

Steven Seagal u novoj filmskoj akciji redatelja Vjekoslava Katušina

Virtualna izložba: Najve?e svjetske glazbene zvijezde u Pixsellovom objektivu
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
07.08.2025.
u 22:00

Seagal je poznat po svojem jedinstvenom stilu borilačkih vještina u filmskim uspješnicama poput Under Siege i Above the Law, a njegov povratak na filmski set već je izazvao veliku pozornost u filmskim krugovima i među obožavateljima diljem svijeta

Višestruko nagrađivani hrvatski redatelj i glumac Vjekoslav Katušin u rujnu započinje snimanje akcijskog trilera „Order of The Dragon“ u kojem će jednu od glavnih uloga tumačiti glumačka legenda Steven Seagal, koji se nakon gotovo šest godine vraća na filmski set. Seagal je poznat po svojem jedinstvenom stilu borilačkih vještina u filmskim uspješnicama poput Under Siege i Above the Law, a njegov povratak na filmski set već je izazvao veliku pozornost u filmskim krugovima i među obožavateljima diljem svijeta. „Volim u šali reći da sam ga gotovo izvukao iz mirovine. Vjerujem da takva glumačka legenda, kakva je Steven Seagal, ne smije stati, mora i dalje djelovati na filmskom platnu. Velika je čast i izazov za mene kao redatelja raditi s takvim umjetnikom. Veselim se njegovim energičnim glumačkim performansama i radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti”, ističe redatelj Katušin.

Uz akcijsku megazvijezdu, u filmu će glumiti nizozemski borilački umjetnik Ron Smoorenburg, koji je krajem 90-ih publiku oduševio svojim impresivnim borilačkim vještinama u finalnom dvoboju Jackie Chanovog filma „Who Am I?“ te Michel Qissi, poznat po ulozi u filmu "Kickboxer", u kojem igra uz bok dugogodišnjeg prijatelja Jean-Claude Van-Dammea. Uz njih, uloge će odigrati i slavni Michael Paré te Jenny Paris i Alona Hertha, glumačke zvijezde Katušinovog filma „Wrongful Death 2: Bloodlines“, koji se krajem kolovoza ove godine premijerno prikazuje u njemačkim kinima. Ideju za film „Order of The Dragon“ potpisuje Alex 'The White Shark' Pankine, dok priču i scenarij filma potpisuju Katušin i njegov glavni scenarist Miroslav Trčak. Katušinova produkcijska kuća Dream Team Pictures producirat će film u suradnji s njemačkom izdavačkom kućom Retro Gold 63 i Filmworkers, a kako već sada obećavaju, u filmu će oživjeti stil 80-ih i 90-ih te vratiti atmosferu i šarm akcijskih filmova koji su karakterizirali te nezaboravne godine.

„Ovim projektom želimo ponovno oživjeti duh tih vremena, vraćajući se korijenima žestokih akcijskih filmova, istovremeno pružajući publici iskustvo koje će ih vratiti u zlatno doba žanra. Ova suradnja neće biti samo osobni profesionalni uspjeh, već i važan doprinos hrvatskoj filmskoj industriji, istovremeno otvarajući vrata za međunarodne suradnje i promociju naše kinematografije na globalnoj razini”, dodaje Katušin. Snimanje filma odvijat će se na raznim lokacijama u Beogradu, pri čemu će za organizaciju snimanja i svakodnevno koordiniranje aktivnosti na terenu biti zaduženi Klara i Petar Vujović. Produkcija najavljuje završetak snimanja do kraja listopada 2025. godine, a kako naglašava Katušin, cijeli tim već aktivno radi na realizaciji svjetske premijere filma koji će, prema njegovim riječima, ostvariti nove svjetske rekorde u filmskoj industriji.
Ključne riječi
showbiz Steven seagal Vjekoslav Katušin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još