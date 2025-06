Mlada pjevačica azijskog popa krenula u pohod na top liste iz Zagreba

Mlada pop umjetnica Zoe objavila je svoj debitantski singl “Hit My Head“, pjesmu koja nosi snažnu poruku o osobnom rastu, iscjeljenju i samootkrivanju. Iako na prvo slušanje zvuči kao zarazna dance-pop ljubavna pjesma, „Hit My Head“ je zapravo energičan poziv na resetiranje, otpuštanje životnog kaosa i kretanje naprijed s povjerenjem. Ispod vibrantnih melodija krije se dublja poruka: „U ljubavi, kao i u životu, svaki je izbor rizik, a svaki pad ili trenutak jasnoće oblikuje nas u snažniju, mudriju verziju sebe.”

Videospot donosi Zoein prepoznatljiv “Hit My Head” ples koji simbolizira njezin optimističan, ali snažan pristup samopreobrazbi. Pjesma slavi ljepotu prihvaćanja svih emocija, i radosti i tuge te podsjeća na važnost novih početaka. Zoe je vijetnamska glazbenica koja je svoju globalnu karijeru odlučila započeti u upravo Hrvatskoj. U Zagrebu je jučer ekskluzivno predstavila pjesmu i videospot, a zašto je odabrala upravo Zagreb otkrio je njezin tim:

„Iako Azija ima golemo glazbeno tržište, naš je tim odlučio fokusirati se na Europu iz strateških razloga. Kao što znate, korejski K-pop i njegov jedinstveni glazbeni pristup sve više otvaraju vrata mnogim azijskim izvođačima na globalnoj razini. Naša ciljana publika su mlađe generacije, ali i svi oni koji se tako osjećaju! Europska baza obožavatelja azijske, posebno pop glazbe i K-popa, izuzetno brzo raste. Dolazimo s tržišta koje broji više milijardi ljudi, ali konkurencija je ovdje nevjerojatno jaka. Vjerujemo da je pametno tražiti nova tržišta i prostore, nešto o čemu mnogi drugi azijski izvođači i produkcijske kuće još ne razmišljaju.“ Iako je trenutačno fokusirana na promociju svog debitantskog singla, Zoe već najavljuje i sljedeće glazbene korake:

„Sljedeća pjesma bit će potpuno drugačija od 'Hit My Head'. Za mene je to izazov koji želim prihvatiti kao umjetnica. Ne želim se držati samo jednog glazbenog stila ili žanra. Umjesto toga, voljela bih isprobavati i kombinirati sve ono što volim i u što vjerujem da će funkcionirati.“ Pjesme za cijeli album su dovršene i trenutno su u završnoj fazi produkcije. Očekuje se da će album biti objavljen najkasnije do kraja ove godine.

Zoein umjetnički put započeo je vrlo rano, s dvanaest godine počela je učiti klasični balet sa željom da postane balerina. Dugogodišnja predanost plesu odvela ju je u Njemačku, gdje je dvije godine usavršavala različite plesne stilove i nastupala za neke od najpoznatijih svjetskih koreografa. Od 2016. do 2018. godine bila je članica prestižne plesne skupine Arabesque Dance Company, a zatim je proširila svoju karijeru unutar Njemačke, nastupajući na međunarodnim festivalima i surađujući s renomiranim koreografima poput Alessandra Souse Pereire i Nadine Gerspacher.

Zoe se istaknula i kao freelance koreografkinja i plesačica te je sudjelovala u brojnim umjetničkim projektima i glazbenim spotovima. Autorica je koreografije u mnogim glazbenim videima azijskih izvođača te ponosna nositeljica brojnih međunarodnih priznanja. Među nagradama ističu se: zlatna medalja na Nationwide Youth Talent Competition (Balet), zlatna medalja i nagrada za najbolji nastup na Nationwide Talent Competition, treća nagrada na International Solo Dance Competition u Njemačkoj, prva nagrada na natjecanju Nghien Dance Competition i nagrada za Najbolji koreografski projekt za rad „Jasmin“ na New York International Film Awards.