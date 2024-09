Mlada dizajnerica izbacila je kolekciju torbica kojom oduševljava, a inspiraciju pronalazi u modi 50-ih

Ako ste ovih dana tražile neku torbicu, i to preko društvenih mreža, sigurno vam je za oko zapeo brend MATEE creative studio iza kojeg stoji mlada dizajnerica Matea Ribičić. Matea je nedavno izbacila novu kolekciju, i to upravo torbica, a do nje je, kako kaže, došlo iz praktičnih razloga.

- Kao modni dizajner, uvijek težim stvaranju cjelovite modne priče, a torbice su jedan od elemenata u tome. Ideje koje imam najčešće odražavaju specifičan stil i estetiku mode 50-ih godina iz kojih crpim inspiraciju. Torbice su nadogradnja dosadašnjih kreacija i nisu samo modni dodatak i izraz osobnog stila, nego i praktičan i nosiv umjetnički komad, tako da svatko tko nosi MATEE creative studio kreacije zapravo nosi jedinstven djelić moje osobne priče - kaže dizajnerica koja torbice proizvodi od najkvalitetnijih materijala koji moraju biti ekološki prihvatljivi, jer je održiva moda nešto na što stavlja poseban naglasak, a sve torbice koje proizvede su ručni rad.

Matea za sada svoje kreacije, kao i dogovor s klijentima, vodi preko društvenih mreža, a proces narudžbe i prodaje shvaća kao proces u kojem su klijentice njezine partnerice s kojima u pojedinim trenucima zajednički stvara kreaciju.

- To je jako važno jer tako stvorimo komad savršen baš za tu osobu. Trenutno sam i u procesu redizajna web stranice, tako da će kroz koji mjesec sve biti dostupno i tim kanalom - kaže te dodaje da je pokretanje svog brenda bio jednako uzbudljiv i izazovan proces.

- Usprkos svim nedaćama i borbama na kraju je jako ispunjujuće iskustvo, jer nema veće nagrade nego vidjeti nasmiješena i oduševljena lica klijentica koje su napokon dobile svoj novi kaput, torbicu ili neki drugi komad - kaže.

Strast prema modi imala je od malena.

- Moda je za mene postala više od estetike, ona je postala način izražavanja identiteta i osobne vrijednosti. Svidjela mi se činjenica da s ljudima mogu dijeliti svoju strast i pomoći im da se izraze kroz odjeću. Moda je moj način da pridonesem svijetu da postane ljepše i zanimljivije mjesto, a ljubav prema modi je strast koja me svakodnevno inspirira da stvaram i pomičem svoje granice - kaže.

Prva kolekcija s kojoj se predstavila bila je "50s ́Athleisure".

- Cilj kolekcije je dočarati mogućnosti oblikovanja današnjih trendova hibridizacijom dvaju suprotnih modnih izričaja, koji su po svim svojim odlikama različiti. To je karakteristika koja se proteže kroz sve moje kolekcije. Oduvijek sam bila fascinirana modom i kvalitetom odjeće prošlih stoljeća i odlučila sam ići u smjeru njihova moderniziranja, dajući im nove karakteristike, čineći ih novim, zanimljivim i funkcionalnim, ali održavajući kvalitetu i eleganciju prijašnje mode - kaže te dodaje da je njezin statement peace kaput.

Nismo mogli zaobići ni pitanje o "najbolje odjevenoj Hrvatici".

- Rekla bih da ne postoji, ukusi su različiti, i to je subjektivan odabir. Jako je puno ljudi na našoj sceni koji se vole izraziti odjećom na različite načine. Moj neki osobni odabir bi bila Nina Skočak. Ima stil koji je prepoznatljiv i koji se uklapa u estetiku onoga što radim. Posebna je i drugačija, a pritom nosi jako kvalitetne komade koje ne možete vidjeti svaki dan na ulici u moru fast fashiona. Osim nje, rekla bih Severina. Ima zanimljive komade, i često nosi kreacije domaćih dizajnera što je uvijek lijepo vidjeti - zaključuje Matea Ribičić.