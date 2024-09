'Gospodin Savršeni' otkrio s kakvim se problemima susreće u braku: 'Drugačija su pravila...'

Prošlo je godinu dana od kad se Mijo Matić, kojeg gledatelji pamte iz druge sezone 'Gospodina Savršenog', vjenčao s influencericom i flautisticom Arianom Piknjač. Povodom prve godišnjice braka zgodni Slovenac prisjeća se tog sudbonosnog dana, ali i otkriva što je u međuvremenu naučio i s kakvim se problemima on i supruga susreću.

Naime, Ariana je rođena u Australiji, gdje je živjela do 14 godine, nakon čega se seli u Sarajevo. - To nam stvara razne birokratske izazove jer zbog nastupa i turneja po svijetu često nailazimo na nelogična pravila i papirologiju. Čega god se primiš, drugačija su pravila. No dobro, usprkos svim vanjskim izazovima, radimo na tome da nas ništa ne udalji jedno od drugoga. To je naše zajedničko sazrijevanje i test snage ljubavi - započeo je razgovor za RTL.hr Matić.

On i Piknjač zavjete su razmijenili prvo kod matičara: - Bilo je prekrasno! Kratko i slatko, u društvu kumova, ali s jakim osjećajem ozbiljnosti i uzbuđenja. Shvatio sam da ovo nije nešto s čim se šali ili pristupa olako, jer se zakonski obvezujemo pred institucijama - opisao je Mijo, no priznaje da mu je u puno ljepšem sjećanju ostalo vjenčanje pred obitelji i prijateljima.

- Vjenčanje pred obitelji i prijateljima bilo je puno emotivnije od ceremonije kod matičara. Oboje smo jako vezani uz obitelj, pa je za nas bilo posebno imati tih pedesetak najbližih ljudi s nama. Bilo je puno suza radosnica, ali najviše mi se urezalo u pamćenje kad je njezin tata predao svoju prvorođenu kćer meni, kao i moj govor koji sam napisao iz srca, bez ičije pomoći, pritom mislim i na ovu umjetnu inteligenciju danas. Taj trenutak bio je najiskreniji i najranjiviji u mom životu - ističe rođeni Ljubljančanin pa se prisjetio još jednog lijepog trenutka: - Poseban trenutak bio je i naš ples dok je njezin tata svirao i pjevao, kao i nastupi njezinih sestara i kume koje su pjevale za nas. Sve je bilo kao iz snova, i osjećam se sretnim što sam je pronašao, zajedno sa svim divnim ljudima koje je donijela u naš zajednički život.

'Gospodin Savršeni' tvrdi kako je vjenčanje prošlo po zamišljenom: - Nadmašilo je moja očekivanja. Jako sam zahvalan Antoniju koji nam je omogućio i aranžirao prelijepu svadbu u svom restoranu Botanistu koji ima jedno od najljepših dvorišta. Volimo s vremena na vrijeme pogledati snimke i ne bih ništa mijenjao - zaključio je Mijo koji kaže da zbog posla on i Ariana još nisu isplanirali posebnu proslavu godišnjice braka.

Podsjetimo, u ovo vrijeme prošle godine Mijo Matić i Ariana Piknjač nakon dvije su godine ozakonili svoju vezu brakom na intimnom vjenčanju u jednom zagrebačkom restoranu, a na društvenim mrežama podijelili su dio atmosfere s vjenčanja.

- Već smo odlučili koju ćemo glazbu. Ariana ima glazbenu obitelj pa će oni svirati na klaviru i violini. Imat ćemo DJ-a. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe - prethodno je najavio Matić kako će izgledati njegovo vjenčanje s influencericom i flautisticom.

Podijelili su nekoliko fotografija i Instagram storyja i pokazala kakva je atmosfera vladala na svadbenoj zabavi, a Arijana je objavila i najemotivniji trenutak s vjenčanja. Naime, Mijo se rasplakao dok je gledao kako Arianu otac dovodi pred oltar. - Jaooo....Srcu sam svom dao obećanje puno, punooo prije. Ali da će me ovako čopiti i izvoziti - napisao je Mijo uz kratki video snimljen u trenutku kada Arijanu otac dovodi do Mije.

Njihova romansa je počela prije tri godine kada su razmijenili nekoliko poruka, ni ne sluteći u kojem smjeru će se nastaviti njihov odnos. - Krajem rujna 2021. razmijenili smo nekoliko šaljivih poruka i filozofirali na duhovit način o životu, ljubavi i treningu. Uživo smo se upoznali 25. listopada Jako mi se svidio način na koji komuniciramo i kako razmišlja. Uživo je to sve bilo puno bolje od očekivanog - rekao bih iznenađujuće dobro. Ne možeš vjerovati. Različiti, a opet isti. Humor nam je super, kao i ljubavni jezik. Šalili bi se i govorili jedan drugome: "Ti si duša moje duše" i smijali se kako smišljamo i pokušavamo izraziti ovo što nam se događa. Kao da se znamo cijeli život, a ne da smo proveli nekoliko dana zajedno. To je bio naš početak ukratko - prisjetio se jednom prilikom Mijo kako je izgledao početak njihove veze.