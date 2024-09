FOTO Ljubav bivšeg vatrenog cvjeta! Ivan Rakitić i Raquel objavili kako se ljube na luksuznoj jahti

Nogometaš Hajduka Ivan Rakitić i njegova bolja polovica, supruga Raquel Mauri uživaju na odmoru, a na društvenoj mreži Instagram pohvalili su se romantičnim fotografijama s luksuzne jahte. Ovaj bračni par pozirao je na palubi u opuštenom izdanju, a pao je čak i romantični poljubac koji su dokumentirali fotografijama podijeljenim na Instagramu. "Prava ljubav", "Samo ljubav, moj najdraži par", "Lijepa obitelj", "Prava ste ekipa", "Raketa najbolji", "Predivno", glasili su samo neki od mnoštva oduševljenih komentara njihovih pratitelja.

Podsjetimo, otkako je nedavno Rakitić potpisao ugovor s Hajdukom, Andalužanka i Ivan rođen u Švicarskoj, sve su aktualniji u domaćim medijima. Njihov svaki korak se vješto prati, a na Instagramu nikada nisu bili aktivniji. Nedavno je ovaj bračni par, a koji ima dvije kćeri, objavio fotografije s izleta u Međugorju. Za ovaj su potez dobili i brojne pohvale, no bilo je onih kojima je zasmetala odjeća koju je nosila lijepa Španjolka. Ona se, naime, odjenula sukladno vrućinama pa je na sebi imala i zelenu majicu potpuno otvorenih leđa. To je zasmetalo nekolicini pratitelja, a posebno jednom koji ju je otvoreno napao riječima:

- Kako to puštaš ženu u crkvu? Golih leđa.- piše u komentaru koji je, možemo samo pretpostaviti bio upućen aktualnom veznjaku Hajduka koji je bio označen u objavi. No, Raquel je odmah reagirala i odgovorila pratitelju kako nije išla golih leđa u crkvu te ga ujedno zamolila da ne piše s takvom pretpostavkom.

Ova obitelj uživa u Dalmaciji, a na fotografijama na kojima poziraju prikazuju da su se odlično snašli, s obzirom na to da živjeli u Španjolskoj. Inače, par je u braku 11 godina, a Raquel, koja je postala ljubimica torcidaša čim je došla u Split, često na Instagramu s pratiteljima dijeli detalje iz njihovog obiteljskog života. Par je to koji se upoznao 2011. godine, a riječ je o danu kada je Rakitić, kao 21-godišnjak, stigao u Sevillu iz Njemačke. No, morao se doista potruditi da osvoji Raquelino srce.

- Negdje oko ponoći nagovorio sam brata Dejana da odemo na piće u grad. Sjeli smo u prvi kafić i čim sam ugledao Raquel, koja je tamo radila kao konobarica, rekao sam mu da će mi ta prelijepa djevojka postati žena. Iako mi je trebalo dugo da je nagovorim da iziđe sa mnom na spoj, znao sam da joj se sviđam jer me nikada nije odbila, samo se izvlačila da nema vremena. Kako je govorila samo španjolski, sporazumijevali smo se rukama, poput Tarzana i Jane - sve dok nisam naučio jezik - kazao je ranije, a na prvi izlazak nagovorio ju je nakon sedam mjeseci. Vjenčali su se 2013. godine, a svemu je prethodila i romantična prosidba.

