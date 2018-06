Jeličić: Kalinić je u Milanu cijelu sezonu praktički rezerva 'Kurtonu'...

I dok je u taboru reprezentacije slučaj Nikola Kalinić prema javnosti stavljen ad acta, a sam napadač odlučio se zasad ne oglašavati, navijači i stručnjaci i dalje se bave njime.

I Joško Jeličić kao HTV-ov stručni komentator smatra kako će Kalinićevo tjeranje homogenizirati momčad, ali čak ima zamjerku Zlatku Daliću:

- Dalić mu je previše popustio! Trebao je odmah nakon Brazila, ako je odbio ući, povući rez!

- Nikola je pokazao manjak poštovanja prije svega prema suigračima. Ali ovo je sigurno homogeniziralo momčad. A Kale je napravio glupost karijere...

Jeličić je u svom stilu nastavio:

- Pa u Milanu je cijelu sezonu praktički rezerva i ulazi umjesto Talijana koji ima 20 godina i zove se 'Kurton'... pardon, Cutrone! Pa ako to mirno podnosi, mora i u reprezentaciji podnijeti žrtvu. Badelj i Kovačić jasno su rekli što misle o tome. Ali siguran sam da je time napravio ovu grupu igrača jačom i da će nastaviti na valu samopouzdanja.

- Jer kad imaš remetilački faktor, osjeća se tenzija na treningu, u hotelu... Ovo Kale nije smio napraviti, ali sad će momčad prodisati. A nezadovoljni su svi koji ne igraju, pa Prosinečki nije igrao 1998. protiv Francuske! A znate li tko je igrao umjesto njega? Neću ga ni imenovati...

U toj se utakmici Ćiro Blažević odlučio za vezni red Boban, Soldo, Asanović...

I Stipe Pletikosa tvrdi isto:

- Uvijek je bilo nezadovoljnih, to je razumljivo za nekoga tko ne igra, ali svi su se stavili u službu momčadi i problemi su izlazili nakon natjecanja. Zato mi je žao što se nije odlučio, kad je već vidio da neće biti u prvih 11, odustao prije prvenstva. A kad je već otišao u Rusiju, morao je istrpjeti.

- Slažem se da će to momčad učiniti još jačom. Pa Ćorluka se stavio u službu momčadi i svaka mu čast! Pa mi nemamo profil igrača kakav je pravi Kale! Žao mi je što si je to dopustio, nije to bio dobar potez.