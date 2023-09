Mislavu iz 'Života na vagi' prvi je tjedan prošao teško: 'Nisam ovo očekivao'

U novoj sezoni "Života na vagi" gledamo i Mislava Vlašića (28) iz Zagreba koji je u show ušao sa 190 kilograma, a radi kao vozač taksija. Nakon prvog tjedna napornih treninga, Mislav je rekao kako mu se sviđa ekipa, ali da su treninzi jako naporni.

- Treneri su dobri, za sad, dok ne postane još gore - osvrnuo se Mislav za RTL.hr. Prvi trening prošao mu je, kaže, jako teško. - Iscrpljeno jako i teško. Očekivao sam teško, ali ovako nisam - kazao je. Najviše se za sada sprijateljio s imenjakom, Mislavom Š. s kojim ga povezuje "Dinamo i sport".

Rekao je da se morao priviknuti na novu prehranu te da je doma jeo za ručak uvijek nešto pohano u ulju, a sada jede tunu, tjesteninu ili piletinu.

Sam je sebi najveća motivacija, a cilj mu je smršavjeti i ojačati.

- Želim doći do kraja i ako bog da pobijediti - kazao je.

A na predstavljanju je Mislav rekao da nema nikakvih trauma zbog kojih je došao do tu gdje je već samo "voli jesti". Cijeli je život imao problema s kilogramima i jedino mu je to smetalo zato što se ne može više baviti sportom. „Želim vidjeti kako je to ne biti debeo jer mislim da sam došao do zida i da ovako više ne ide. Želim bolji život“, kaže mladić koji više ne može raditi ni najjednostavnije stvari kao što su ulazak u automobil ili oblačenje čarapa. Mislav je čvrsto odlučio pokrenuti se jer se ponajviše boji za zdravlje, da se ne razboli i ne postane nepokretan.

Obitelj mu je velika podrška u njegovoj najvećoj životnoj borbi, pogotovo tri sestre, a otkriva kako bi i sam volio imati obitelj. „Želio bih imati curu! Zapravo, u budućnosti se vidim sa suprugom i barem jednim djetetom“, zaključuje Mislav koji se rano zaposlio u tvrtki koja se bavi montažom liftova i zbog posla je dosta proputovao. Sada je došlo vrijeme da smršavi jer kad već nije mogao postati nogometaš, barem da nosi svoje dresove koje skuplja godinama.

