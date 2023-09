Shrvani kolege opraštaju se od Hrnića: 'Oprosti radi drugih i počivaj u miru'

Dubrovački glazbenik Milo Hrnić preminuo je u jednoj dubrovačkoj bolnici jutros u 74. godini života nakon borbe s teškom bolešću, a iza sebe je ostavio brojne hitove, kao i neutješne kolege i obožavatelje.

Brojni su se zbog toga jutros krenuli opraštati od njega na društvenim mrežama. Tako je Matko Jelavić napisao kako je Milo bio jedan od najboljih u zabavnoj glazbi Hrvatske.

- Dubrovčanin zaljubljen u svoj grad i Domovinu. Podario je brojne popularne pjesme našoj zemlji i svijetu - "Moja Ane broji dane", "Vrati se, Dalmacijo", "Dobra večer prijatelji", "Požurite konji bijeli", "Golubice bijela", "Budi noćas mirno more", "Kome bi šumilo more moje sinje" i mnoge druge. Ponosan sam što smo surađivali i ostvarili velike uspjehe - napisao je Jelavić, ali se i okomio na one koji su, kako on kaže "nakon Domovinskog rata izbacili Milu sa scene".

- Ispravna je bila moja slutnja, jer se to dogodilo i brojnim drugim pjevačima zabavne glazbe. Oprosti radi drugih i počivaj u miru Božjem dragi prijatelju Milo! - završio je pjevač.

Sjetila se svog kolege i Meri Cetinić.

I Marina Tomašević mu je uputila posljednji pozdrav, kazavši kako je Milo jedan od rijetkih kojeg je voljela slušati.

Javio se i imotski gradonačelnik Ivan Budalić.

- Legende nikada ne umiru, one vječno žive. Neka ti je laka hrvatska zemlja koju si volio više nego ikoga - napisao je na društvenoj mreži.

