Miša Grof bijesan nakon što mu je Nikolina Pišek zaprijetila policijom: 'To je sve moje'

Nakon suprugove smrti voditeljica Nikolina Pišek javno je zaratila s ocem Vidoja Ristovića, Mišom Grofom, a zbog neriješenih obiteljskih odnosa završili su i na sudu.

Nikolina je nedavno pokušala ući u stan na beogradskom Vračaru, ali bezuspješno, te je najavila da će sljedeći put doći s policijom. Voditeljica je danas ponovo trebala doći u Beograd, a tim povodom za „Blic“ je progovorio Miša Grof koji je otkrio što se zapravo događa.

- Trebala je doći, pripremili smo i ručak i doček i sve, ali nje nema. Nismo se čuli, nisam se čuo dvije godine, što bih sad. Odvjetnici kažu da ne znaju ništa o slučaju i rješenju koje spominje, nitko nije ni najavio da će doći. Pa ja najviše na svijetu želim vidjeti to dijete, nisam je vidio dvije godine. Interesira me dijete, nema ratova - rekao je Miša za "Blic" i dodao da Nikolina nema stan na Vračaru, već da je to njegovo vlasništvo.

- Nisam bio kad je došla, ne znam što bi s policijom, nije se najavila. Valjda bih i ja morao dobiti tu presudu. Tamo je povremeno živjela s mojim pokojnim sinom, to je sve moje. To je sve na moje ime, ništa ne razumijem, kakav njen stan na Vračaru? Ona tamo ima svoje stvari, garderobu, ali nema je dvije godine. Odakle joj stan na Vračaru? Neka dođe, bit će nam zadovoljstvo, kako drugačije – zaključio je Miša za „Blic“.

Inače, Nikolina Pišek ovog se tjedna uselila u svoju luksuznu vilu u Zagrebu u podnožju Sljemena i na Instagramu je podijelila nekoliko video snimki na kojima je pokazala kako je uredila svoju vilu. Pokazala je kako je uredila blagovaonicu te dio dnevnog boravka i još jednom je pokazala kako osim stila za modu ima i stila za uređenje interijera. Na snimkama se vidi kako je svoj novi dom uredila popularnim komadima namještaja kao što su stolci Calligaris Oleandro, a pokazala je i kako izgleda njezina garderoba u novoj vili.

Posljednjih tjedana često je pratitelje na društvenim mrežama informirala o tome kako napreduje uređenje vile koju je kupila s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem. Obiteljske planove o uređenju vile prekinula je iznenadna smrt supruga voditeljice. Nakon dvije godine,

Nikolina se odlučila prihvatiti izazova i nastaviti uređenje kuće. Nedavno je i na svojem Instagram profilu podijelila kako majstori rade na postavljanju terase, ali i na obnavljanju sofe.

– Meni jako draga sofa, nije jeftina pa mi žao baciti, bila je prije nekih četiri, pet godina jako loše skladištena tako da nije bila zaštićena – počela je Nikolina Pišek i otkrila da je ostala u šoku kad ju je vidjela te da je ne bi presvlačila zbog toga što je na sofi originalan traper koji je došao s njom. U svoj novi dom planira donijeti i dio stvari koje su joj ostale u stanu u Beogradu u kojem je živjela s pokojnim suprugom i njihovom kćeri Unom.

Nakon suprugove smrti Nikolina nije mogla pristupiti stvarima koje je ostavila u stanu. Pišek je na Instagramu podijelila snimku koja je nastala ispred stana u Beogradu u kojem provela 10 godina. Voditeljica je nakon dvije godine sudskim putem ishodila pravo na ulazak u stan, no čini se kako joj je svekar Miša Grof stao na put. "Očekivano, ali nadali smo se suprotnome. Djed Miša ne da ući", napisala je pored snimke koja je nastala ispred stana.

