Gesta Baby Lasagne sve je oduševila: Ova vijest me totalno rasplakala. Hvala ti što si mi vratio vjeru u ljude

Junak našeg doba, ukratko je rečenica kojom je većina javnosti danas okarakterizirala potez Baby Lasagne koji je 50 tisuća eura, koje mu je Vlada dodijelila nakon što je na Euroviziji s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" osvojio drugo mjesto, odlučio donirati onima kojima je taj novac potrebniji.

- Zahvaljujem hrvatskoj Vladi na novčanoj nagradi u iznosu od 50.000 eura. Ipak, taj novac ja ne mogu prihvatiti. Mogao bih navesti mnogo razloga zašto, ali prvi, najbitniji i dovoljan jest što postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima će taj novac daleko više pomoći", istaknuo je Marko Purišić na Instagram storyju, pa dodao: "Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime te ime Vlade donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić'. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb. Hvala" Na društvenim mrežama u komentarima su svi oduševljeni ovim potezom mladog glazbenika i ističu kako bi i naši političari mogli naučiti koju lekciju od Baby Lasagne.

GALERIJA Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Fanovi dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

VEZANI ČLANCI

- Ovo rade samo najveći i uvijek ćeš imati najviše, ne mislim na novce.... Ljubav je ono što te stvorilo,, zbog čega postojiš i to je uvijek najveći izvor sreće, ti si nam svima održao lekciju i to se ne može platit, hvala na ti na Tebi. Šaljem ti ljubav za sva vremena... Stari, ako te ikad sretnem s guštom ću da se rukujem s tobom. Svaka čast. Mnogi bi se trebali sramiti pred ovim sjajnim mladim čovjekom. Gdje ti je kraj dobro dijete, gdje je kraj tvojoj veličini i dobroti??!! Zaista bi se mnogi trebali posramiti poslije ove tvoje geste, pa i ja sama jer sam odmah prokomentirala članak da ćeš nešto dobit od države. - piše u komentarima na Facebook.

Mnogi su se zahvalili Marku i pisali kako je postao uzor mnogima, a nisu skrivali i kako ih je ova vijest rasplakala.

- Hvala ti dragi bože na ovom biću, hvala jer nas on upravo uči kako možeš bit velik' a tako mali i skroman. Hvala ti Markić i nek te dragi bog čuva na svakom tvom koraku!! Svaka čast, Marko. Kad bi barem ovi u Vladi slijedili tvoj primjer, a ne da sebi pune džepove.... Predivan mladi dečko.. Političari i ostali sa puno love neka se srame.. Ovo dijete je napravilo više za HR nego ijedan od njih. Sve si nas posramio Marko, sve. Ali neka si, treba nam to s vremena na vrijeme da vidimo i da se podsjetimo što je to život i što znači biti čovjek. Hvala ti što postojiš, neizmjerno smo bogati što te imamo. Meow dušo. Ne mogu vjerovati da ovakvih ljudi još ima- kapa do poda. Nakon sveg ovo licemjerja i silnog domoljublja, pojavi se ovakav mladi čovjek. Ova vijest me totalno rasplakala.

Hvala ti mladi čovječe. Ovaj čovjek zaslužuje medalju časti, nevjerojatno koliko dobrote i nesebičnosti postoji u srcu čovjeka koji je prije svega pola godine i sam bio u teškoj financijskoj situaciji. Hvala ti što si mi vratio vjeru u ljude, Marko, želim ti sve najbolje u budućnosti. Dragi roditelji, ako ovako odgojimo djecu, doista ćemo postati Švicarska... Svaka ti čast Marko neka ovu poruku pročitaju svi političari i nek se ugledaju na tvoje dobro djelo pa nek pomognu onom kome je potrebno da roditelji bolesne djece i djece sa poteškoćama u razvoju ne moraju stalno preko RTL moliti nas za pomoć kad i mi imamo male mirovine ne možemo ni sebi pomoći a kamo nekom drugom. Marko je svijetlo na kraju našeg tunela, hvala njegovoj majci što ga je rodila. Naravno, i tati što su takvog skromnog i dobrog srca sina odgojili, nadu nam u budućnost djece dali. Zna Marko da u novcima sreća nije, želim da je zdrav i da mu se lice uvijek smije. Da mu svako jutro bez bola osvane...."Marko, svima si svojom skromnošću uljepšao dane - samo je dio komentara na vijest kako će Marko donirati novac koji je dobio od Vlade RH.

VIDEO Rim Tim Tagi Dim veselje u Umagu, stigao Baby Lasagna