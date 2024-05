Ravnatelj bolnice kojoj je Baby Lasagna donirao novac: 'Kad promislim koliko je Marko normalan i velik u svemu'

Vlada je danas održala sjednicu na kojoj se našao i Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Marku Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna. On je pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" Hrvatskoj priskrbio drugo mjesto na ovogodišnjoj Euroviziji, a Vlada ga je odlučila nagraditi s 50.000 eura. Nakon ove vijesti svojom se reakcijom javio Marko te kazao da nagradu ne može prihvatiti.

"Zahvaljujem hrvatskoj Vladi na novčanoj nagradi u iznosu od 50.000 eura. Ipak, taj novac ja ne mogu prihvatiti. Mogao bih navesti mnogo razloga zašto, ali prvi, najbitniji i dovoljan jest što postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima će taj novac daleko više pomoći", istaknuo je na Instagram storyju, pa dodao: "Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime te ime Vlade donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić'. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb. Hvala", poručio je Baby Lasagna.

GALERIJA Doček Baby Lasagne u Zagreb

Nakon njegovog predivnog poteza oglasio se i ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb Goran Roić. "Primili smo s oduševljenjem ovu vijest, stvarno nas je iznenadilo, ali kad promislim i vidim koliko je Marko normalan i velik u svemu tome, s druge strane mogu si to objasniti. To nam puno znači, misliti na potrebite u ovom slučaju, možda i ima potrebitijih od malih onkoloških bolesnika, ali naravno izuzetno smo zahvalni", kazao je Roić za RTL pa dodao da su kolege sjajno reagirale:

"To nisu mali novci, nama svaka pomoć dobro dođe pogotovo kad je na ovakav način, ovakvom gestom i te novce ćemo upotrijebiti za povećanje uvjeta liječenja i boravka malih onkoloških pacijenata na odijelu. Kolege su rekle da žele pozvati i ugostiti Marka da posjeti bolnicu i odjel", poručio je.

Baby Lasagna svojim je nastupom na Euroviziji u švedskom Malmöu pomogao u promociji Hrvatske, a to je ovim potezom uočila i Vlada te pokazala koliko cijeni njegov angažman.

Dodajmo Marko i njegov tim završili su drugoplasirani, što je najbolji rezultat u povijesti Hrvatske, a publika ih je prigrlila te nagradila s najviše bodova.

Purišiću je prvo pripremljen doček u Zagrebu, a sinoć i u rodnom Umagu. Tijekom srijede rasprodao je tri koncerta na zagrebačkoj Šalati. Prvi su to Markovi samostalni koncerti, a zakazani su za sredinu rujna. Ulaznice su se prodavale po cijeni od 25 eura, a one za prvi koncert nestale su u rekordnom vremenu. U samo četiri minute. Baby Lasagna najavio i nekoliko nastupa na raznim festivalima i manifestacijama, a već 25. svibnja publika će moći pjevati s njim na Sea star festivalu u Umagu. Marko je otkrio i da nakon koncerata u Hrvatskoj, koju su na rasporedu kroz ljeto, iduće godine planira i europsku turneju.

Ovaj skroman i jednostavan dečko svojim je ponašanjem i stavom oduševio Hrvatsku i Europu, a to nastavlja pokazivati iz dana u dan. Nakon dočeka i slavlja, sada je zatražio malo mira za odmor, a uz to priprema i nove pjesme i album.

