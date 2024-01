Miroslav Blažević: 'Tatin grob bit će izrađen od bijelog bračkog kamena, imat će motiv bijelog šala'

Uoči prve godišnjice smrti "trenera svih trenera" Miroslava Ćire Blaževića stupili smo u kontakt s njegovim sinom Miroslavom koji inače nije pretjerano sklon javnim istupima. Rekao nam je kako je iza njega jedna jako teška godina jer se još uvijek nije uspio pomiriti s činjenicom da mu tate više nema te da se do zadnjeg dana nadao da će ipak još jednom pobijediti tu bolest.



U podužem, veoma emotivnom telefonskom razgovoru rekao nam je da ne prođe ni jedan dan a da se ne sjeti svoga oca te da se jako teško miri s spoznajom da ga više nema, a svakodnevni susreti s ljudima koje je Ćiro izuzetno poštovao i volio pokazuju koliko nam je svima značio. Miroslav mlađi otkrio nam je i da je naručio spomenik za očev grob u aleji velikana na Mirogoju kod poznate klesarske obitelji Jakšić iz Donjeg Humca na otoku Braču te se nada da će ubrzo biti dovršen.



– Tatin grob bit će izrađen od bijelog bračkog kamena i za sada vam mogu otkriti samo da će imati motiv bijelog šala – rekao je Miroslav mlađi te dodao kako je Ćiro iznimno volio otok Brač i Dalmaciju te da mu je bilo jako stalo da se spomenik napravi upravo od hrvatskog kamena.

– Na samu godišnjicu, 8. veljače, u crkvi Bezgrešnog Srca Marijina na Jordanovcu u 18.30 sati održat će se misa zadušnica za tatu, a u subotu 10. veljače na terenima NK Škole nogometa Maksimir organiziramo nogometni turnir te kao centralni događaj revijalnu nogometnu utakmicu veterana Dinama i humanih zvijezda Hrvatske u spomen na tatu.– rekao je Ćirin sin. Još jedna od novosti koje nam je otkrio jest da će NK Škola nogometa Maksimir, koju je trener svih trenera redovito posjećivao te svojim savjetima dao itekako snažan obol u formiranju jedne od najpopularnijih nogometnih škola u državi, promijeniti ime u spomen na velikana hrvatskog sporta te će ubuduće ponosno nositi ime NK Ćiro Blažević Akademija.Trener svih trenera napustio nas je nakon teške bolesti 8. veljače 2023., točno jedan dan prije svog 88. rođendana, ostavljajući tako veliku prazninu u našem sportskom, ali i općenito javnom životu. Tu prazninu nemoguće je popuniti, ali puno će se napraviti za cjelokupnu društvenu zajednicu i ako uspijemo neke njegove uspjehe, izjave i analize. Njegov sin stoga nam je otkrio i da se za ovu prvu godišnjicu planira izrada web-stranice na kojoj bi se, baš kao i na društvenim mrežama, kroz razne priče iz Ćirina života i privatne fotografije koje do sada nikada nisu viđene trebala očuvati uspomena na čovjeka koji nam je svojim rezultatima donio toliko radosti u živote. Osim toga, ove su godine u planu i dvije knjige.

– Tata je posljednjih godina uz pomoć svog prijateljasvakodnevno bilježio sjećanja na razne utakmice koje je vodio, kako na nogometnom terenu tako i izvan njega, a onaj dio koji se odnosi na proljeće '82. godine izdat će GNK Dinamo najkasnije na proljeće. Bilo je planirano da se to objavi i prije, odmah nakon četrdesete godišnjice tog velikog uspjeha, ali kako se tatino stanje pogoršalo, zajednički je odlučeno da se s time malo pričeka, a sada je, čini se, došao najbolji trenutak za to. Nakon toga pripremamo se izdati i knjigu o njegovu životu koja je zapravo autobiografija jer je sve ono što je on dao da se zabilježi ispričano u prvom licu upravo onako kako se on toga sjećao, a tu ima toliko zanimljivosti za koje će javnost možda tek prvi put čuti i koje, vidjet ćete, najbolje svjedoče o tome koliko je tata volio ljude – rekao je Miroslav Blažević mlađi.

O svemu ostalome, napomenuo je, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem Facebooka i najavljene web-stranice koja će se izraditi uz pomoć mnogih Ćirinih prijatelja kojima je stalo da se uspomena na Ćiru zauvijek sačuva.



Završna faza tog projekta na kojemu se posljednjih godinu dana intenzivno radi ujedno je i najsloženija. Planiran je, naime, muzej Miroslava Ćire Blaževića, oko čega je njegov sin već stupio u razgovore s Tomislavom Tomaševićem, gradonačelnikom Zagreba, te se nada da će Grad u tome prepoznati svoj interes, a isto je očekivano i od Republike Hrvatske te Hrvatskog nogometnog saveza koje je Ćiro sve skupa itekako zadužio.



Svima nama ostalima, ali i Ćirinim navijačima bilo bi od iznimnog značaja da se sve navedeno što prije realizira kako bismo mogli odati adekvatno priznanje i izraziti zahvalnost jednom od naših najvećih trenera u povijesti, o kojemu i nove generacije, složit ćete se, trebaju učiti. Knjige, muzej, a pogotovo novi mediji sigurno su najbolji način za takvo što, uvjeren je Miroslav.

