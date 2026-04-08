FOTO Znate li da Dino Jelusić ima brata? Njegova je kopija, a u 'Potjeri' je nadmudrio Dejana Kotigu

Dino i Bruno Jelusić spadaju među najpoznatiju braću na domaćoj glazbenoj sceni. U najnovijem razgovoru odlučili su podijeliti dinamiku svog odnosa, pa smo tako saznali da je Dino poticao mlađeg brata da krene snimati vlastite verzije popularnih pjesama i podijeli ih s pratiteljima na društvenim mrežama, što je bio pun pogodak. - Dino je mene pozivao u sobu dok je nešto pisao ili sam mu ja uletio nepozvan, pa sam čuo te ideje pa se pretvorilo u cijelovečernji program i to satima i satima - podijelio je Bruno za IN Magazin.

Bruno bratu ne sliči samo izgledom. Na njegovom Instagram profilu može se uočiti sklonost glazbi, baš kao i kod dobitnika nagrade Porin. Posebno se ističe video u kojem zajedno s poznatijim bratom igra izazov "Name that Dream Theater Song Challenge" u kojem se natječu tko će prvi prepoznati pjesmu puštenu preko zvučnika.

23.03.2024., Zagreb - Dodjela glazbene nagrade Porin u HoB-u Zagreb. Bruno i Lorena Jelusic, brat i sestra Dina Jelusica, dobitnika Najboljeg albuma rock glazbe Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Inače, Brunu smo gledali prije dvije godine u 'Potjeri' kao natjecatelja. Bruno je u brzopoteznim pitanjima prikupio 4500 eura, odnosno imao devet točnih odgovora te se na ploči odlučio za višu ponudu od 18.000 eura. Bruno je na ploči imao samo jedan netočan odgovor, što je bilo dovoljno da dođe do završne potjere. U završnoj potjeri bio je samo s jednim kolegom iz ekipe te su uspjeli pobjeći lovcu Deanu Kotigi. Bruno i njegov kolega u završnoj potjeri su obranili 20.000 eura i to sa 16 koraka prednosti.

Jeste li znali da Dino Jelusić ima brata? Glazbenik je objavio njegovu fotku, a evo u kojem showu smo ga gledali

- Bili smo kompatibilan tim. Želim zahvaliti Deanu što mi je digao inat da dam sve od sebe - rekao je Bruno, dok je njegov kolega iz ekipe kazao kako je Bruno obavio 90 posto posla. Pohvalu je dobio i od lovca. - Mi uvijek navijamo za dobre igrače, volimo hrabre i dobre natjecatelje. Mi smo uvijek na vašoj strani. Što se tiče mog seta, bilo bi mi krivo da sam vas stigao. Apsolutno se zaslužili pobjedu, kapa dolje - rekao je Kotiga.

Inače, Bruni je ovo bio drugi nastup u "Potjeri", prvi je bio u listopadu 2023. godine. Bruno je Dinin mlađi brat, a imali smo ga priliku vidjeti na dodjeli nagrade Porin gdje je sa sestrom Lorenom preuzeo nagradu. Naime, Dino je osvojio Porin za najbolji album rock glazbe, a dodjela nagrade bila je u vrijeme njegovog koncerta, pa su nagradu preuzele njegovi brat i sestra. Dodajmo da se i Bruno bavi glazbom. Svira klavir i gitaru, a ni pjevanje mu nije strano.