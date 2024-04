Milić je još jednom pokazao kako dobro obraditi temu i koliko je važno razbijati duboko ukorijenjene stereotipe

Demontaža, NOVA TV, tri ruže

“Demontaža”, predizborna emisija Nove TV u sklopu koje je od 20. veljače Sabina Tandara Knezović organizirala niz sučeljavanja, bez sumnje se ubraja u najbolje od političkog sadržaja što se gledateljima na televiziji nudilo uoči ovih izbora. Emisija je bila izvrsno osmišljena i realizirana, krenula je s emitiranjem dovoljno rano pa se nije stopila s drugim predizbornim sadržajem, a kada je prošlog tjedna emitirana i zadnja predizborna “Demontaža” moglo se zaključiti da su uistinu obrađene sve najvažnije teme i to na dobar i informativan način. Sučeljavanja su televizijski veoma atraktivan format koji gledatelji u predizborno vrijeme vole gledati, a svako od navedenih je imalo jasnu temu i dobro odabrane sugovornike kojima je Tandara Knezović postavlja jasna i suvisla pitanja. Posebno su zanimljivi bili formati poput blic-pitanja, a voditeljica je jasno postavljala granice i kada bi u studiju zaiskrilo.

Forbes Magazin, N1, dvije ruže

Četiri mjeseca nakon što je za hrvatsko tržište pokrenuto digitalno izdanje poslovnog magazina Forbes, od prošlog se tjedna na N1 televiziji može pratiti i televizijska emisija “Forbes Magazin”. Posebno je zanimljivo istaknuti da je riječ o prvoj redakciji Forbesa u svijetu koja je pokrenula i jednu ovakvu televizijsku emisiju. A prvi dojam je odličan. U emisiji se kombinira domaći i strani sadržaj preuzet od vanjskih redakcija, pri čemu je prvi jako dobro obrađen od hrvatske ekipe pa je tako prvi prilog o milijunskim stanovima u Zagrebu bio i informativan, zanimljiv i profesionalan. Cijela ekipa koja stoji iza projekta, poznati televizijski novinar i urednik Forbes Magazina Elvir Mešanović, voditeljica Nataša Belančić te ostatak novinarske i uredničke ekipe zaslužuju stoga samo pohvale.

VEZANI ČLANCI

What's up Sjever – Jug, HRT1, četiri ruže

Za dobar putopis nije dovoljno samo otputovati negdje i prepričati viđeno. Potrebna je, prije svega, dobra priča, a upravo to ima posljednji serijal Gorana Milića “What’s up Sjever - Jug”. Proteklog je tjedna, naime, emitirana njegova zadnja epizoda koja je veoma zanimljivo zaokružila cijelu priču o razlikama između sjeverne i južne Europe. Krenulo se od premise da zemlje sjevera imaju neke zajedničke karakteristike koje ih značajno razlikuju od zemalja juga, a kao primjer uzete su Norveška i Finska te Italija i Grčka. Tijekom osam epizoda Milić je dubinski secirao dva različita društva kako bi zaključio smanjuju li se razlike između mentaliteta južnjaka i sjevernjaka ili je riječ o nepremostivim razlikama. Usporedio je njihov životni standard, radne navike, ali i običaje poput vjenčanja te navike poput ispijanja kave. Također, bavio se pitanjem ljudskih prava, mafije, ali i odijevanja. Milić je još jednom pokazao kako dobro obraditi neku temu, ali i koliko je važno razbijati duboko ukorijenjene stereotipe.

Zeleni junaci: Azija, HRT2, jedna ruža

Pohvale treba uputiti i drugom programu HRT-a jer se ubraja među rijetke koji objavljuju i kvalitetan strani dokumentarni i putopisni sadržaj. Ima, naime, toliko izvrsnih dokumentaraca koji bi u suprotnom ostali rezervirani za programe kao što su National Geographic, Viasat History, Animal Planet i slične, a samim time bi dijelu gledatelja jednostavno bili nedostupni. Trenutačno se tako na HRT-u emitiraju “Zeleni junaci”, emisija koja progovara o važnoj temi zaštite planeta i to pričajući priče od države do države i od kontinenta do kontinenta, o ljudima koji su posvetili život ponovnom povezivanju s prirodom. Fokus je, naime, na kontrastu između urbanih gradskih dijelova svijeta u kojima živi većina stanovništva i zelenih predjela s kojima je važno ponovno se povezati zbog kvalitete života, zdravlja, napretka... Taj kontrast posebice dolazi do izražaja u prenapučenoj Aziji, koja je bila tema prošlotjedne izvrsne epizode.

VIDEO Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku