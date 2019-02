Mile Kekin predstavlja novi spot s hvaljenog albuma 'Kuća bez krova'

Četvrti singl, „Samo moja“ skinut je s iznimno hvaljenog albuma „Kuća bez krova“ za koji je Mile Kekin očekivano dobio dvije vrlo važne nominacije za ovogodišnji Porin i to za album godine i najbolji album rock glazbe.

- Pjesma „Samo moja“ se lijepo slaže s paranoja, a nastala je na dječjem igralištu punom prezabrinutih roditelja i neoprezne djece, da bi s vremenom , eto ,prerasla u univerzalnu ljubavnu pjesmu puno obećanja i strahova. Na pjesmu „Samo moja“, osim moga stalnog benda, svira i Yogi Lonich, gitarist bjelosvjetskog kalibra, koji shvatio kakav sound želim čim sam mu objasnio da taj glavni guy u pjesmi nije smo crazy in love nego je i sick in the head – rekao je Mile Kekin.

- Srećom sam naletio na Marina Nekića, režisera dovoljno hrabrog pristupa da mi predloži da tri radnje strpamo u jedan omnibus i pustimo ga da vozi bez mog lica i svirke na plejbek. Jako mi drago što se u spotu pored mnogo mladih lica pojavljuje i kazališna diva Konstadinka Velkovska i glumački as Antun Tudić – o spotu je rekao Mile Kekin.

Mile sa svojim bendom promovira i dalje svoj novi album u Hrvatskoj, ali i u cijeloj regiji. U Zagrebu ga možete vidjeti u subotu 16. 3. na četvrtom izdanju Brijačnice. Uz Mileta i njegov bend, taj dan možete vidjeti i čuti Letu Štuke, Rezerve i zagrebačku indie četvroku Lika Kolorado.