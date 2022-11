Marko Pecotić na Instagramu prati suprugu Irenu, ali i novu curu Silviju, a jedan detalj posebno je zanimljiv

Pjevač Marko Pecotić Peco nedavno je javno priznao da se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka i to zbog druge žene. Nedugo nakon što je obznanio da više nije s Irenom, Peco je javnosti potvrdio i da je u sretnoj vezi s bliskom suradnicom Silvijom Dvornik s kojom često nastupa na gažama.

Nakon što su privremeno nestali s Instagrama, Silvija i Marko su ponovno aktivirali profile na ovoj društvenoj mreži. Suradnici i novopečeni par prati se na Ingramu, a glazbenik također prati i svoju uskoro bivšu suprugu Irenu koja još nije obrisala njihove zajedničke fotografije.

Foto: Instagram Marka na Instagramu prati gotovo 8000 ljudi, dok Silviju prati 16 u pola tisuća. Zanimljivo je kako se Peco i Irene međusobno prate unatoč preljubu. No, Silvija i Irena ne prate se na toj društvenoj mreži iako i dalje imaju objavljenu zajedničku fotografiju koja je nastala u veljači 2020. godine kada su na splitskoj rivi podržale glazbenika na maratonu, a pozirale su s transparentom ''Run, Peco, run'' (Trči Peco, trči).

-Nama si već najveći pobjednik- napisala je Irena uz zajedničku fotografiju na kojoj su pozirale s osmjehom na licu.

Podsjetimo, vijest o razvodu Marka Pecotića i njegove supruge Irene prije nepuna dva tjedna mnoge jer iznenadila jer su Irena i Marko slovili za skladan par i ništa nije naslućivalo ovakav epilog.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - priznao je Peco tada za Slobodnu Dalmaciju. Zanimljivo je i da su se njegova uskoro bivša supruga Irena i sadašnja odabranica Silvia nerijetko družile.

