Mila Elegović (52) skinula se u bikini i pokazala nevjerojatnu liniju: 'Goriš! Izgledaš kao da imaš 25 godina'

Glumica i pjevačica Mila Elegović (52) spas od ljetnih vrućina pronašla je na planini, a na Instagramu je objavila video na kojem u crnom bikiniju pozira na izvoru.

– Na planini, na izvoru – napisala je Mila u opisu videa u kojem pratiteljima šalje puse.

Fotografija je u nekoliko sati dobila 1200 lajkova, ali i brojne komentare, među kojima se su i oni njenih kolegica Bojane Gregorić Vejzović, Katarine Baban i Ane Maras Harmander.

"Na planini, na izvoru požar", poručila joj je Gregorić Vejzović. "Mila, goriš", "Imaš prekrasnu liniju", "Kakva predivna dama", "Izgledaš kao da imaš 25 godina", nizali su se komentari.

Podsjetimo, Mila je ove godine osvojila posljednje mjesto na Dori s pjesmom "Ljubav", a prije toga je u intervjuu za InMagazin otkrila kakav mora biti muškarac koji bi je osvojio.

– Mora biti muškarac, ne smije biti imitacija muškarca, a biti muškarac za mene znači biti karakterno dobra osoba, biti šarmantan, biti veseo, duhovit, brižan, ja to volim reći svojim kolegama u kazalištu, kad muškarac postane bivša bitanga onda mi je to zanimljivo – dodala je Elegović. Ranije je otkrila kako je htjela biti majka, ali je za to bilo prekasno.

– Htjela sam biti majka, ali za to je bilo prekasno. Međutim, mislim da je u mojem slučaju postojao razlog zašto nije došlo do toga. To vas uvijek boli jer nam je svima smisao da produljimo život, koliko god to banalno zvučalo. Tisuću je razloga za smisao života, ali onaj osnovni jest da se život nastavi – zaključila je Mila.

