Mila Elegović (51) oglasila se nakon što je objavila fotku koja je podigla puno prašine: 'Na dijeti sam od 21. godine'

Glumica Mila Elegović (51) nedavno je podigla puno prašine kada je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira ispred zrcala u jednodijelnom badiću.

Mila je sada odlučila progovoriti kako se osjeća nakon što je objavila tu fotku, a otkrila je i kako održava vitku liniju.

"Pitala sam sebe zašto ja objavljujem te slike na društvenim mrežama i zašto svako ljeto objavim neku sliku. Ali shvatila sam da je to neka narcisoidnost koju moram priznati. I stalno se sad pitam i gledam te portale - pa zašto si to napravila? I onda si kažem, Mila joj, voliš se praviti važna", kazala je mila za In Magazin Nove TV.

Otkrila je i jednu stravno pokantnu činjenicu. Naime, Elegović tvrdi da je na dijeti od 21. godine.

"Šest puta dnevno moram jesti sve pomalo. Voće, povrće, ugljikohidrate, sve, ali stvarno jedem malo. Međutim, mislim da se radi o tome što sam ja na dijeti od svoje 21. godine. To je sad minuli rad, nagradilo me to" kazala je.

Podsjetimo, naša glumica nakon 10 godina ponovno se našla pred TV kamerama kada je zaigrala u seriji Nove TV "Dar Mar". "Mislim da mi je jako dobro došla pauza. Dugo vremena nisam htjela snimati ništa, jednostavno sam se nasnimala s “Bitangama i princezama”, s “Bračnim vodama” pa onda i s telenovelom “Pod sretnom zvijezdom” i meni je bila puna kapa toga. Pauza mi je dobrodošla jer sam se posvetila kazalištu, snimila sam u tom periodu i album i još se puno toga dogodilo i nije mi nedostajalo snimati", rekla nam je Mila u ožujku.

