HRT-ova novinarka Zidarić pozirala u kupaćem kostimu u 52. godini, pa podijelila znakovit status: Mnogi niti ne zamijete

Novinarka sportske redakcije HRT-a, Mirna Zidarić na Instagramu je otkrila da je trenutačno na odmoru u Šibeniku. Mirna je podijelila nekoliko fotografija na kojima je pozirala u badiću, a onda je objavila i status o nasljeđu.

"Mnogi pod teretom svakodnevnih briga prođu niti ne zamijete, drugi ni ne dižu pogled s mobitela i grabe kroz masu zapinjući laktovima o drevno kamenje, a tek rijetki odluče stati zapanjeni ljepotom, ne kriju oduševljenje nasljeđem koje su neki mudri, a pri tome vizionarski nastrojeni preci, pa makar bili i Mleci, ostavili za sobom u gradu koji je nekoć prednjačio i u globalnim razmjerima jer bio je prvi grad na svijetu s električnom rasvjetom", napisala je Mirna i nastavila:

"Osim monumentalnih tvrđava i katedrale koje dominiraju u prostoru, postoje čak 24 sakralna objekta u staroj gradskoj jezgri kraj kojih valja zastati i zapitati se - što mi ostavljamo iza sebe Kakvo će biti naše nasljeđe? Dajemo li najbolje od sebe ili uzimamo grabeći samo za sebe" zaključila je HRT-ova novinarka.

Mirna je inače ove godine proslavila 51. rođendan, a progovorila je o temama koje muče brojne žene.

''Kad imaš 50, najlakše je skinut’ se gol i svi će pričati o tebi, ali ne i o onome čime se baviš, iako to možda čak i dobro radiš... ali to je već toliko boring, pune su automehaničarske radionice takvih, k tome i još mnogo mlađih pa hajdemo dalje... Malo je skuplje i bolnije upucati filere, botokse i pribjeći magičnim čudima estetske kirurgije i opet će svi pričati o tebi, ne zato što si predivna i možebitno dobro radiš svoj posao, već jer od skamenjenog čela pa prema dolje baš svaki kompleks biva vidljiv iako ti je doktor kazao da će splasnuti, no kad splasne, opet si kod njega jer nema nazad draga, a još ako si glumica s A liste pisat će se kolumne, užarit će se tipkovnice, bogobojazna sljedba obračunavat će se s kritičarima epohalnim argumentima – pa i vi ste prije 30 godina izgledali drugkčije. No s*** Sherlock'', započela je Zidarić objavu i nastavila:

''Najteže je ipak reći NE, a ako si već afirmirana zapravo je to najvažnije i ima smisla, ako ne zbog tebe, onda zbog onih koje dolaze, da ne robuju, već da budu svoje, posebne, jedinstvene. Ponekad nije lako biti sretan u svojoj koži, ali je još jezivije biti zarobljen u tijelu ‘lutke iz Name na Kvatriću’ koja od 1991. ima isti facijalni izraz, samo joj vlasulje i ‘bajkovite’ kapute mijenjaju, a malene djevojčice čeznutljivim pogledom u izlog maštaju o sreći koja se krije iza privida ljepote. Više bi te cijenila da si pokazala snagu uma, promišljanja i propitivanja te ostala divna kakvom si osvojila svijet, a sada si tek jedna nesigurna i kompleksa prepuna žena u strahu od starosti, a mogla si biti iskonska diva.'' Na kraju je otkrila što njoj znači biti diva i zašto sebe smatra divom. ''Diva si ako ne izgubiš sebe, imaš hrabrosti ne pristati na financijski unosan posao, pa makar to bio i potencijalni Oscar (u bilo kojem sektoru) jer smatraš da nije u skladu s tvojim ja – E pa, zovite me ludom, ali ja sam u svom malom mikrokozmosu diva. Odbila sam nešto vrlo unosno i izazovno, ali sam ostala vjerna sebi, čak i onoj od prije 30 godina... Iako izgledam tek nijansicu drugačije'', zaključila je Zidarić.

