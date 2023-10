Mikulić o napretku sina: 'Sve što drugima dolazi spontano njemu sam morala puno puta ponoviti'

Glumica Marijana Mikulić (41) na svojim društvenim mrežama često govori o svojoj obitelji te privatnom životu. Marijana je majka trojice dječaka: Jakova, Andrije i Ivana, a njezin sin Jakov ima dijagnozu u spektru autizma. Ona često na svojim društvenim mrežama govori o svemu s čime se bore i susreću te slavi male pobjede. Ovaj put je podijelila napredak svog sina Jakova.

"Nikako da složim nove objave. Slikovnice ću probati za koji dan. Danas plastelin. Kako je krenuo toliko raditi s njim? Kako sam ga naučila ovo i ono izraditi? Mi smo s plastelinom krenuli kad i s Floortime - kad je Jaki imao dvije godine i nikoga nije gledao u oci Hodao bi u krug i govorio svojim rukama. Sjela bih ga preko puta sebe i pokušavala dobiti pogled. “Vidi Jaki, kuglica, vidi zmija”. I radila bih to sama, pa njegovom rukom, a njega nije bilo briga. Danima tako, sto kutija plastelina, pokušaja milijun dok je sam napravio kuglicu Domet je bio napraviti sto vise kuglica" prisjetila se Mikulić i nastavila:

"Pa bih mu radila puža, zmiju, sto jednostavnije stvari koje s vremenom počinje imitirati. Sve sto drugima dolazi spontano njemu sam morala puno puta ponoviti, podsjećati. Do ljetos je miješao sve u jednu gvalju smeđe boje, a sad je počeo sam koliko može i zna paziti, razdvaja jer želi da sto duže traju različite boje s kojima slaže čuda. Od slova, likova iz crtića, do cijelog procesa nastanka kolača danas."

Marijana je napisala i da Jakov jako voli s njom kuhati.

"Taj proces zna iz stvarnog kuhanja sa mnom koje traje još od njegove treće godine. Uključujem ga kad i koliko mogu, puno puta sam se nanervirala i trajalo se stoput duže s njim. Ali nisam odustala jer on to voli, i uči kroz to puno lakše, i evo sto je danas nastalo u njegovoj maštovitoj radionici. Uvijek imati na umu da nisu svi isti, voditi se svojim osjećajem, biti uporan, puno raditi, nikad ne odustati. I dijete i njegov napredak uvijek porediti SAMO sa njim samim. Kakav je on danas u odnosu na jučer, u odnosu na prije mjesec dana, prije godinu dana" zaključila je Mikulić uz video koji možete pogledati OVDJE.

Nedavno je ova glumica napisala da je jako iscrpljena, psihički i fizički.

"Imati dijete s teškoćama, dijete poput Jakija. Sve da, moj anđeo, blagoslov. 'Bog svakom daje on"Ali ljudi moji, psihički i fizički sam se iscrpila, potrošila. Htjela ili ne, i ostalu djecu djelomično sam zakinula, brak zapostavljamo pod teretom svega, druženja, života… AAALIII naše dijete je fizički potpuno zdravo. Dijete koje je i pelenu skinulo bez problema (mnoga djeca autisti, iako fizički zdrava, nose pelene do škole, neka i kasnije). Naše dijete napreduje, polagano, ali stalno ide naprijed, Bogu dragom hvala. Ali ako sam se ja ovako potrošila u svakom smislu, ako je naša obitelj podnijela stvarno velik udarac, kako li je onima s djecom s većim teškoćama, s fizički i mentalno nepremostivim preprekama. Kako je onima koji o njima brinu i baš nikada nemaju ni trenutka za sebe, za bilo što osim dan za danom jednak i u četiri zida, bez podrške u bilo kojem smislu, a financijski na rubu egzistencije. Nisam mogla danas čitati ove članke, već naslovi su mi polomili srce. Ne može čovjek živjeti i svaki dan misliti: 'Ma dobro je meni kako je onima tamo.' Svakome su njegovi problemi najveći, ali ovo je nečiji život, nečija stvarnost svaki dan, tjedan, godinu, praznik, svetak, petak. Ljudi moji, pa zar i oni s teškoćama ne zaslužuju živjeti život dostojan življenja??!!" napisala je pa nastavila:

"Sram me svakog trenutka kad pomislim da mi je teško, a vjerujte raspadam se. Ali kad ovo vidim... Srce i duša mi umiru. Mi smo jedna europska zvjezdica, borba za prava ova i ona. A pored nas ovo je nečija stvarnost... Lijepa naša Hrvatska", napisala je pa dodala emotikone raspuknutog srca.

