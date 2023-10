Lana Jurčević pokazala trudnički trbuščić: 'Vjera - sve je lakše kad vjeruješ i prepustiš se'

Pjevačica Lana Jurčević javila se na Instagramu i pokazala trudnički trbuh. Lana već neko vrijeme na društvenim mrežama dijeli detalje svoje trudnoće, a od kolovoza je u bolnici zbog komplikacija u trudnoći. Od tada na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije i videa u kojima govori kako se osjeća.

"Zahvalnost - bez obzira na sve. U dobru i zlu. • Intuicija - nešto što ti je Bogom dano i što ako znaš slušati, onda imaš sveto ‘oružje’ u svojim rukama • Optimizam - naći ga u što više toga koliko god ti teško bilo. U svakoj prepreci se krije ili neka lekcija ili prilika za nešto veće od nas. • Nada - nešto na što svatko od nas ima pravo, čak i kad se nadaš nečem što drugi smatraju nemogućim :). • Vjera - sve je lakše kad vjeruješ i prepustiš se. • Mir - najteži, a najljepši osjećaj za postići", napisala je Lana i podijelila snimku trudničkog trbuha u odrazu prozora na automobilu.

Nedavno je otkrila čemu se najviše raduje.

- Najdraži dio dana i noći. Nešto što svaki dan čekam i iščekujem da osjetim. Te nogice, glavicu, ručice, guzu, što god da se gnijezdi vamo – tamo, napisala je uz video u kojem se vidi kako se miče njena beba.

Uz video je dodala hashtag koji otkriva da se nalazi u 31. tjednu trudnoće.

- Draga Lana, ja sam rodila svoje blizance u 31+5tj. 25.05.22 sa 1270 i 1720g. Danas smo veliki dečki od 16 mjeseci, bez dijagnoza. Samo hrabro dalje. Od 31 tjedna si na sigurnom, to je meni doktor ponavljao stalno. Samo doguraj do 31. tjedna i ja zadovoljan, poručila joj je jedna pratiteljica.

Podsjetimo, Lana je u srpnju na društvenim mrežama otkrila kako ona i njezin partner Filip Kratofil očekuju prinovu. Nedugo nakon toga Lana je na Instagramu napisala kako zbog zdravstvenih razloga mora otkazati svoje koncerte. Zatim se javila i iz bolnice te otkrila kako je tamo već neko vrijeme.

'Ovo je početak kraja', bila je rečenica doktora dok smo sjedili na odjelu hitne na kojoj sam završila tog nesretnog petka", započela je emotivnu objavu Lana.

"Znam kako zvuči… i nama su se ‘odsjekle noge’ u tom trenutku, ali ne bih htjela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvjesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu ipak možemo pronaći onu neku nadu i svjetlo za koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minutu po minutu. I sve prepustiš Onom Gore.

Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me dijelili samo zidovi i pokoji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i prije i bit će nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigdje jer, hej, o tome se ne priča. To se ne dijeli sa svijetom, to je toliko bolno i osjetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to...

Te žene ne srećemo nasmijane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama… Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji…" napisala je Jurčević i dodala da je zbog ove situacije odlučila preispitati svoje prioritete.

